千萬不要點！韓團影片中間跳出「斷頭女屍」　臉書IG推特湧大量恐怖帳號

▲有slitz文字的帳號，裡面都是一些恐怖的圖片。（圖／實習記者簡立宇翻攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

現代人利用社交平台與親友聯繫，也能關注明星、政治人物等動態。然而最近臉書、IG、推特出現大量不明帳戶，頭貼使用韓星的照片，騙人點進去看，才發現內容盡是「極度血腥恐怖」的照片或影片。甚至還有網友反應，在觀看韓團影片時，突然畫面一轉變成恐怖畫面。

FB粉專「台灣靈異研究學會（Taiwan Society for Pschical Research）」在3日接到網友通報，最近在推特和IG上出現大量以韓團圖影為主的帳號，會在影片後半或中間穿插恐怖影像，如割喉、砍鋸人體等讓人不安的畫面。

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這些不明帳戶的使用名稱通常夾帶「Slits、slitz、ψ̵、ꆛ、⍎、⍕」等符號，有網友表示這些符號的意義代表「處決」，讓人不寒而慄。台灣靈異研究學會也提醒大家「千萬不要隨意點擊任何影像」、「不要輕易到這些帳號留言傳訊息」，在了解這些帳號建立的目的之前，請大家要小心。

▼有斷頭符號的帳號（ꆛ、⍎、⍕）盡量不要點進去。（圖／實習記者簡立宇翻攝）

另外，FB粉專「蕭新晟 港湖科技人」也在6日上午發布貼文，提醒大家要小心最近FB出現大量機器人帳號。昨天就有帳號要攻擊黃國昌卻跑到林昶佐粉專，鬧出大笑話。貼文底下也提到恐怖問題帳號的事件，蕭新晟提醒，這些可能會影響青少年身心健康，他推斷這是「系統性的行動」，不像是個案惡作劇或跟風行為。

有網友指出一個IG帳號是slitz團員所擁有，該帳號在3日發布貼文，表示「我們需要被理解」、「希望你們會喜歡我們喜歡的」，然而這個帳號是否真的代表這個集體行動還不得而知。

台灣靈異研究學會的貼文中列出許多整理好的問題帳號，例如在IG上有類似「btslizt2、btsxslitz、slitz.bitcx、bts.litzz」等的帳號；推特上有類似「@/suga.min_min、@/orcusmortem1、@/kookslitzz._、@/___namjoonsltz___」等的帳號，大家在使用社交平台的同時，也要小心奇怪的帳號名稱。

※注意！這些帳號大多外觀看不出來，點閱後才會出現血腥恐懼影像，請小心。



【IG】

btslizt2

btsxslitz

slitz.bitcx

bts.litzz

btslitzz_666

kpop_slitz

btslitz523

btslizt

jungkookieeeedeadslitz

user93247

taehyungsltz

animeslitz

slitzacasu

smiley.slitz

bslackitz

arianabuteraswt_

doyslts

yoongslitzz

jungkook.slitzz

taetaeslitz

⚠

【Twitter】

@/suga.min_min

@/orcusmortem1

@/kookslitzz._

@/___namjoonsltz___

@/kpoppslitz

@/yunoslitz

@/s4tanjc.btsslitz

@/thin.gsyoushouldsee

@/jungkook.slitzz

@/amm0.slxt

@/kpop_slitz

@/yua_lvrs

@/aishaslit

@/cultz.litz

@/sir.jungkookiee

- blake_bitchesslitz1

- soyeonhanging

- yukiyukiolx

- wonpilsjuicyballsisback

- slitz.bitcx

- skzlitz

- minaslitz

- taetaeslitz

- arislitz

（台灣靈異研究學會（Taiwan Society for Pschical Research）整理授權）