解鎖獨特功能！蘋果官網發布iPhone搭Apple Watch使用秘笈

▲蘋果發布iPhone搭配Apple Watch的使用秘笈。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果官網於本周新增了一個全新的頁面，旨在介紹如何將iPhone及Apple Watch搭配使用，向用戶詳細描述了兩者配對後可解鎖的獨特功能，達到「1+1>2」的效果。

「iPhone＋Watch」頁面目前已在蘋果美國官網推出，內容詳述如何透過一系列便利且強大的功能，讓同時具備iPhone與Apple Watch的用戶受益。

舉例來說，當有來電時，用戶無須舉起iPhone，僅需抬起手腕即可查看來電者，若是不重要或不想接聽的來電，用戶只要稍微遮蓋起Apple Watch的錶面即可使來電靜音。另外，透過Apple Watch的Tapback功能，當有訊息發送過來時，用戶同樣無須從包包或口袋中拿出iPhone，可在手錶上快速回覆，包括預設回覆或表情符號、塗鴉等。

▲用戶可以Apple Watch迅速回覆訊息。（圖／取自蘋果官網）

用戶還可透過Apple Watch控制iPhone相機快門、串流儲存Apple Music音樂庫、追蹤心律並以iPhone查看趨勢、查找iPhone及Apple Pay支付等。其中一項實用功能即為導航，顯示於iPhone上的導航指示將同步於顯示在Apple Watch上，當行進到需轉彎的路口時，Apple Watch還會適時以振動提醒用戶。

▲以Apple Watch協助導航，不用再一直低頭看手機了。（圖／取自蘋果官網）

儘管此頁面僅在介紹iPhone與Apple Watch搭配使用的功能，但仍為新買家提供了許多獨特功能，並有機會吸引潛在買家進一步深入蘋果生態系。

值得一提的是，此頁面上的示意圖及動畫皆為平面畫作，通常這種二維向量圖形只會出現在蘋果的支援頁面及Apple Support YouTube頻道上發布的影片中，蘋果通常會在行銷頁面上使用高解析度的產品圖片。

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