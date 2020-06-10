「謝謝防疫戰士、希望您們健康」　惠明盲校師生暖心MV惹哭網友

▲台中市私立惠明盲校師生錄製MV，感謝防疫人員的付出，感動網友。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

由於第一線防疫人員的犧牲奉獻，使得台灣疫情趨緩，全台唯一收容多重障礙學生的台中市私立惠明盲校師生，為了表達對防疫人員的辛勞，共同製作一部MV「無私的付出─幸福的微光暖心」，真摯、溫暖的歌聲令網友們相當感動。

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「謝謝你燦爛笑容，照亮我的天空」、「友情是最亮的星，我的人生從此美麗」，惠明盲校把學生在學校中的日常拍攝成影片，學生們也以誠摯、溫暖的聲音，說出心中對防疫醫護人員的感謝，「謝謝防疫戰士們，希望你們身體健康」、「因為有您，台灣才能更好」。

惠明盲校校長陳志福指出，防疫人員在前線守護家園，老師遵循指示守護校園，定期校園消毒、量體溫等，讓學生安心上學，影片已在5月底完成，一上架後吸引上千人按讚、瀏覽，感動不少網友，希望藉由這支影片感謝所有防疫人員，守護台灣。

教育局表示，該影片是由學生主動提出拍攝，希望向前線防疫人員傳遞感謝的心，為他們加油打氣，台中市建築經營協會與無畏攝影團隊的志工討論後，決定協助學生拍攝MV，除記錄學校的防疫點滴外，也以「最珍貴的角落」為主題歌曲，由榮獲2020總統教育獎的陳俊豪鋼琴伴奏。

教育局指出，盲校學生經過老師個別教導，將所學詩歌唱誦，獻給第一線的防疫人員，影片可至YouTube（https://youtu.be/6oOXmyad-yc）上觀看。

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