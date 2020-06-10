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左營姊弟戀為房租大吵後竄猛火！她驚喊逃命...男友「沒反應」陳屍房內

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記者洪靖宜／高雄報導

高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警，一棟公寓5樓突然起火，一名女子不斷向警方哭訴男友還在房內尚未逃出，崩潰大哭。鄰居透露，有聽到情侶吵架，沒多久就發生火警，據女子供稱，當時吵完架後他先行入睡，半夜起床到陽台透氣，回過頭來房子就起火，呼叫男友也沒有回應，只好先趕緊逃到一樓。

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起惡火照亮夜空，熊熊火勢伴隨火光，不斷從民宅竄出，伴隨大量濃煙。高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外，消防人員獲報後，趕緊拉水線搶救，雖然約20分鐘後就撲滅火勢，但卻發現有名男子受困屋內，已經沒了生命跡象。附近鄰居透露，當時有聽到一對情侶在吵架，沒多久後，大樓5樓就突然竄火。住戶說，起火前有聽到很大聲的男女嘶吼聲，「就砰砰砰，下來才知道是發生火災，我們一開始以為是他們丟東西下來，下來才發現是火災。」

▲▼ 左營火警1男死亡，女友聞訊傷心焦急。（圖／東森新聞）

▲▼長髮女子得知男友被燒死，情緒激動坐在超商內。（圖／東森新聞）

▲▼ 左營火警1男死亡，女友聞訊傷心焦急。（圖／東森新聞）

而男友葬身火窟，身穿粉色上衣的長髮女子聽聞消息崩潰大哭，情緒十分激動坐在超商內。據調查，28歲的王姓男子與31歲郭姓女子同住，火警前，2人在屋內為了房租問題，發生口角大聲爭執，鄰居聽到有物品掉落地板的聲音，王女供稱，吵完架後他先入睡，中途起床看到男友也睡在一旁，而她就到陽台透透氣，正要回房間時就發現起火，呼叫男友也沒有回應，只好先趕緊逃到一樓。

經了解，現場起火點為五樓公寓，警方到場時郭女已自行逃生至屋外。消防人員進入火場搶救後，發現一具男性遺體，經確認身分為王姓男子，初步檢視尚未發現有縱火痕跡，但詳細起火原因目前由消防局調查中，另警方將報請檢察官相驗調查。

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