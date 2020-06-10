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挨轟「故意哭給媒體拍」！黃捷苦笑：是不是事實問現場人就知道　下秒虛心檢討

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記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈堂上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是因為遭到高雄市法制局長吳秋麗嗆聲，而事後吳秋麗也說：「黃捷是故意出去哭給媒體拍的」對此，黃捷表示，「我覺得她說的是不是事實，這個問現場人就知道了。」

▲▼黃捷。（組合圖／地方中心攝）

▲黃捷表示，是不是事實問在場人就知道。（組合圖／記者洪靖宜翻攝、記者張榮恩攝）

吳秋麗質疑黃捷，「我沒有在靈堂嗆她也沒有罵她，不知道她為何哭給媒體拍。」但民進黨議員則表示，「黃捷不是刻意出去哭給媒體看的，當天在靈堂內，我就在坐在黃捷旁邊，當時就看到黃捷哭得眼紅鼻子紅，還很納悶她跟議長感情何時變這麼深厚。」

對此，黃捷也親自回應，「我在裡面的時候就已經情緒沒有控制好，我覺得吳局長說的是不是事實，這問在現場的人就知道了，我也不想再去怪罪或是回擊，這些好像都沒有太大意義了。」

▲▼黃捷回應。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷回應，希望大家不要過度解讀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃捷表示，「當時的狀況，我其實也是滿悲傷的 跟現場人一樣悲傷，我自己情緒沒有控制好，比較不好意思，我情緒一直都滿低落的，所以對於局長的指教，我就虛心受教。」而她也說，「吳局長說她是長輩，說兩句不為過，的確我是晚輩 ，太年輕了，現場沒有控制好情緒，這是我比較要再學習的。」

黃捷也說，「也希望大家可以尊重家屬、尊重議長，不要再討論這件事了，這件事其實沒有很重要，不要模糊焦點，不管是接下來在悼念程序、市政運作，這樣小事情大家不要再過度解讀，這件事也不重要啦，希望大家快點讓城市回歸運作。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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