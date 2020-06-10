年輕妹私家車冒煙！維修工驚呼「快報案」：對方要妳死！警一查逮捕前男友

▲男子裝遙控引燃裝置報復前女友。（圖／翻攝青蕉視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂市當地警局日前偵破一起涉嫌危害公共安全案件。今年3月，一位孔姓正妹在開車時，發現車輛突然冒出濃煙，送檢後發現發動機下方被人安裝了一套帶有GPS和遙控設備的裝置，「這個可以人為遙控引燃塑膠瓶中的汽油。」經查，她的前男友有重大嫌疑。

據《青蕉視頻》報導，孔女在開車過程中，汽車突然冒出濃煙，在民眾的幫忙下明火濃煙很快散去。送檢後，維修工卻告知發動機下方被人安裝了可疑裝置，懷疑對方要害孔女。得知這個可怕情況，她立馬報警。

經鑑定分析，這是一套帶有GPS和遙控設備的裝置，可以人為遙控引燃寶特瓶中的汽油。警方調查後確認，孔女的劉姓前男友具有重大作案嫌疑，馬上逮捕了對方。

▲劉男友。（圖／翻攝青蕉視頻）

原來，劉男和孔女是戀人關係，但只交往了1個月就分手了。期間，他曾送東西給對方，包括手機等，禮物總價值約9000多元人民幣（約新台幣3.8萬元）。此後，劉男想要回這筆錢但遭拒，便心生報復，製作了這個遙控引燃裝置。

「（引燃裝置）放上去就感覺錯了，以為她摘掉了，沒想到自燃了。」劉男面對員警審訊時說道，「（希望）她開到沒人的地方去報復一下。」目前，他因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被警方刑事拘留，接受進一步處理。

對此，網友紛紛PO文表示，「總算知道為什麼要分手了，還好分的早，還要注意安全，這男的有暴力傾向，希望有人能夠介入，萬一下次還會再來找這個女的麻煩，直接為了錢要別人命，真可怕」、「這是謀殺好麼」、「好好做人，不要做個垃圾，望周知」。

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