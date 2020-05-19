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前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

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▲▼前女友怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　淡定哥「轉賣賺4千」沒流半滴淚。（圖／翻攝海報新聞）

▲快遞員搬洋蔥搬了5個小時。（圖／翻攝海報新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東淄博一名女孩17日在網路上購買了1公噸的洋蔥，寄到前男友家，並留下一張小紙條「分手我哭了三天，這下該你哭了！」前男友剛收到洋蔥感到很困擾，不知如何處理，但後來把洋蔥全都轉賣，賺了1000元（約4200元新台幣），一滴眼淚都沒哭出來。

根據《海報新聞》報導，販售洋蔥的商家表示，女孩在網購平台上買了200份5公斤重的洋蔥，特別要求要給前男友留下小紙條，寫上「分手後，我哭了三天，這下該你哭了！」他們也是做生意的，洋蔥不是違禁品，就發貨了，紙條是客服人員幫忙寫的。

▼前女友在洋蔥上附上紙條。

▲▼前女友怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　淡定哥「轉賣賺4千」沒流半滴淚。（圖／翻攝海報新聞）

洋蔥發送後，第一個想哭的人是快遞員，因為當時收貨人（前男友）不在家，快遞員只好一個人把多達1公噸的洋蔥搬上樓，放在門口，總共花費了5個小時才搬完。

女孩透露，兩個人一年多來的感情就這樣沒了，很不甘心，在家哭了整整3天，不想便宜前男友，就想到寄1公噸的洋蔥，嗆出前男友的眼淚，「反正又不是出不起這個錢，感情是兩人的事情，不能只有我哭！」

前男友剛收到貨物感到有點困擾，但很快就找到人轉賣了，賺了1000元（約4200元新台幣），而且也沒把這些洋蔥剝開，一滴眼淚都沒流，他說，前女友就喜歡「作」（指無理取鬧），兩人已經分手一年多了，「之前交往時，她發現我手機裡跟一些女性朋友聊天，就小心眼，鬧分手。」

▼前男友起出感到困擾，但後來轉手賣光洋蔥，反而賺了一筆。

▲▼前女友怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　淡定哥「轉賣賺4千」沒流半滴淚。（圖／翻攝海報新聞）

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