被甩寄1噸洋蔥給前男友「該你哭了」　反害社區阿姨嗆到哭了

▲快遞搬了50幾趟才將所有洋蔥搬下車。（圖／翻攝自中國山東網）

記者晏筱珺／綜合報導

每年5月20日被稱為網路情人節，山東淄博一名趙姓女子因為在情人節前夕被提分手，憤而送前男友一卡車的洋蔥。快遞送到指定地址後，多次打電話給收件人，卻都沒有人接聽，快遞只好默默開始搬起洋蔥，花了5、6個小時才把洋蔥全搬下車。趙小姐事後說，希望用一整車洋蔥嗆出前男友的眼淚，讓負心漢良心發現，「感情是兩個人的事，不能只有我哭！」

▲女子被分手氣不過，送1噸洋蔥給前男友。（圖／翻攝自中國山東網）

根據《中國山東網》報導，趙姓女子與男友交往一年，卻在前幾天被提分手，她憤而上網訂購1噸的洋蔥寄到男友家，備註還寫上不用聯繫收件人，直接堆在門口即可，甚至加錢附上一張紙條上面寫，「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

趙姓女子痛苦表示，兩人一年多來的感情就這樣沒了相當不甘心，在家哭了整整3天不想便宜前男友，才想出用一卡車洋蔥嗆出他的眼淚，反正又不是出不起這個錢，感情是兩人的事情，不能只有我哭。

趙姓女子的前男友則出面說，「是因為前女友行為太過份，忍受不了才提分手，難不成分手不哭就一定是渣男嗎？」事後社區的阿姨也抱怨，不知道她男友有沒有哭，反正「我是被嗆哭了！」

最後整個社區都瀰漫著洋蔥味，快遞也依照當初購買人的備註，來回搬了50多趟，才終於將1噸的洋蔥堆在門口。