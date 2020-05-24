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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

她被甩「寄1噸洋蔥」堵門報復：換你哭　前男友直接轉賣…收錢笑了

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▲▼前女友怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　淡定哥「轉賣賺4千」沒流半滴淚。（圖／翻攝海報新聞）

▲男方沒有被趙女嗆哭，反而轉手把洋蔥賣了，還白賺了4千元。（圖／翻攝海報新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸山東淄博一名趙姓女子因為520前夕被提分手，氣得她在網路訂購一卡車（約1噸重）洋蔥，指定快遞520前送到前男友的家門口，希望用整車洋蔥嗆出前男友眼淚，「感情是兩個人的事，不能只有我哭」。不過趙女的前男友事後表示，他沒有哭，而且洋蔥轉手賣了，賺了1000多元（約新台幣4200元）。

根據大陸《海報新聞》報導，趙女與前男友司姓男子交往一年多，不過司男卻在5月20日網絡情人節前幾天提分手，氣得她透過網購平台買了約一噸重的洋蔥，指定快遞520前送到司男家，甚至備註寫上「不用聯繫收件人，直接堆在門口即可」，還加錢附上一張紙條寫說「前任，我哭了3天，這下該你哭了。」

▲▼前女友怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　淡定哥「轉賣賺4千」沒流半滴淚。（圖／翻攝海報新聞）

▲趙女表示，「反正又不是出不起這錢，感情是兩人的事情，不能只有我哭」。（圖／翻攝海報新聞）

趙女表示相當不甘心，1年多的感情就這樣沒有了，她在家哭了整整3天，決定不想便宜前男友，才想出用洋蔥嗆出他的眼淚，「反正又不是出不起這錢，感情是兩人的事情，不能只有我哭」。

司男事後出面表示，他是因為前女友某些行為太過份，忍受不了才會提出分手，「難不成分手不哭，就一定是渣男嗎」。至於洋蔥有沒有嗆哭他，他透露自己沒有哭，而且還把洋蔥轉手賣了，賺了1000多元（約新台幣4200元）。

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