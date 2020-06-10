「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因：沒號召韓粉613上凱道抗議

▲杏仁哥表示，「蔡總統加油，我全力支持。」（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

挺韓大將「杏仁哥」9日發文，號召請全台各地有志之士，周六、周日前往凱道聲援，「推翻暴政！假博士滾下台！」未料，他之後又改口指未號召韓粉上街頭，請媒體、網軍勿帶風向，「我想這一次，我要支持蔡總統了。」而他這次挺小英的原因也曝光。

挺韓後援會以「替天行道！打倒喪盡天良冥盡黨」為題，號召支持者在周六下午2時30分到總統府前抗議。杏仁哥原本9日中午在臉書說，「杏仁哥聲援－台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。請全台各地有志之士，前往聲援。」

杏仁哥表示，周六、周日在總統府前（凱達閣蘭大道），「讓我們集中火力在6/13當天下午2點30分，如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！韓粉勇敢站出來！還韓國瑜公道！追悼許崑源議長！」

▼杏仁哥原先發文號召上凱道聲援，後來刪文。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

▼杏仁哥要蔡總統守護台灣主權。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

但後來杏仁哥刪文表示，「關於613凱道集會，本人無法前去，但尊重民主表現。」他也澄清，「613凱道活動和罷韓無關，杏仁哥並未號召韓粉613上凱道抗議」，請媒體及網軍勿再帶風向誤導視聽。

杏仁哥9日深夜又發文提到，「我想這一次，我要支持蔡總統了，為台灣護主權，我支持，更希望蔡總統也能登釣魚台，守護我們的主權。蔡總統加油，我全力支持。」他並分享「捍衛釣魚台，宜縣邀總統登島掛門牌」的新聞。他也留言，「真好，難得我的留言板，有這麼少的綠網軍來洗板。」

原來日本擬自行更改隸屬我國釣魚台名稱一事，宜蘭縣長林姿妙與縣議會8日表達嚴正抗議，並要小英總統帶他們一同登島，掛「頭城鎮大溪里釣魚台路1路」門牌，宣示主權。