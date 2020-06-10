後疫情經濟／手機貼膜BOY重出江湖　除北上廣深..地攤遍地開花！　

記者任以芳／北京── 漳州龍海市報導

後疫情時代，擺地攤成為提振大陸經濟熱門話題。儘管北京公開表示不適合擺地攤！大陸俗稱18線偏遠小城鎮已經開展攤販新人生。《ETtoday新聞雲》記者訪問福建漳州龍海市的馮姓台商表示「目前三、四線城市擺地攤比較火熱，尤其兩會一結束，詢問擺攤的人至少多三成。」也有不少失業民眾想靠擺攤賺短收入，就怕城管來取締。

▲台青闖陸擺攤賣台灣小吃。（圖／馮姓台商提供）

闖陸擺攤賣香腸

三年多前，馮姓台商看好大陸養殖商機，落腳龍海市從事龍蝦養殖生意，主要提供技術服務。今年年初發展第二副業擺地攤，在當地紅樹林小區規劃的夜市申請攤位賣台灣香腸、臭豆腐、鐵板牛排，攤位月租是600元（單位：人民幣，同下），換算台幣不到三千，沒想到剛開張碰上疫情。

回想最差時候，馮姓台商表示，我根本沒辦法出門擺攤賺錢，在家一直等，還好華南一帶疫情恢復很快。三月中旬後，龍海市陸續復工，生意最差時候，一天只賺20多塊錢。直到四月初人潮慢慢回流，馮姓台商生意開始穩定，因為牛排單價高，假日業績最多曾做到1千多，平常也有4到6百元。

▲龍海市人口大約95萬人，擺攤經濟崛起，夜生活也熱鬧起來。（圖／受訪者提供）

躲城管擺攤求生存

畢竟擺攤賺的是辛苦錢，但馮姓台商表示「自從兩會結束後，來詢問擺攤的人增加三成，目前夜市商鋪全部滿租。」有些熱鬧路口因為不用租金，也出現少許攤販，一邊做生意一邊注意城管來取締，得隨時落跑換陣地，這些都是過去沒有情景，龍海這個小城市，因為擺攤夜生活也跟著熱鬧起來。

▲電商趁勢推賣地攤商品，電動三輪車十分搶手。（圖／翻攝淘寶網頁）

除了小攤販變多，《ETtoday新聞雲》記者發現，網路上關於小三輪車討論話題十分熱門，因為可以改裝成移動攤販，不管新舊車都變得十分搶手，舉例一台全新電動三輪車，從200多到6千塊定價不等。另外，網路開始出售地攤周邊生財器具，像是擺貨架，桌椅、燈具等全新、二手價都有。

▲陝西西安市中茂廣場出現地攤商機，手機貼膜男孩重現江湖。（圖／受訪者提供）

地攤經濟「曇花一現？」

除了北京有「特殊考量」，地攤經濟不只在三、四線城市或18 線偏遠小鄉鎮發酵，就連陝西新一線城市西安也出現地攤商機。《ETtoday新聞雲》訪問住在西安的林姓市民，他表示住家附近中茂廣場周邊都沒有攤商，最近一周出現大批夜間流動攤販，賣的都是日常生活小東西，手機貼膜男孩也重現江湖，商圈看變得更加熱鬧。

原本沉寂的地攤商機一下子被喚醒，看似活絡市場，幫助業者快銷庫存，這個政策能走多久沒人敢保證。目前大陸中央並非全力支持，認為要依照每個城市、地區屬性做合法推行。大陸內部也出現不少聲音，請求各地政府出台規劃和政策，讓百姓做生意有個依據，否則夜市地攤經濟將淪為曇花一現，不能長久。