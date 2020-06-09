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3洋男潛台商家狂偷700萬！連夜逃高雄「行李箱全裝現金」…超心機犯案手法曝光

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▲▼ 哥倫比亞3男行竊台商家，高雄落網 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼哥倫比亞3男行竊台商家得手700萬元，現金裝入行李箱內。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區大湖山莊別墅5日下午遭外籍竊盜集團侵入行竊！被害屋主是長年在大陸做生意的台商，他當日下午外出看醫生，卻遭3名哥倫比亞籍男子破壞門窗後，直上4樓主臥室內撬開保險箱，搜刮走箱內450萬元台幣、40萬元人民幣及萬餘元美金等，共計得手700萬元後逃逸。

被害台商5日晚間8點返家後，發現保險箱內值錢物品全不見，隨即報警處理，警方調閱監視器發現，3名外籍男子犯案後分別搭計程車、捷運離開，晚間入住大同區賓王大旅社，隔日下午至台北轉運站搭乘客運南下高雄。

警方發現，3男深夜抵達高雄後，便在三民區建國三路吃清粥小菜當宵夜，研判3人打算從小港機場搭機離境，隨即加緊部署並在8日晚間10時許收網，將3人逮捕歸案。

▲▼ 哥倫比亞3男行竊台商家，高雄落網 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 哥倫比亞3男行竊後在旅社內分贓款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲▼ 哥倫比亞3男行竊台商家，高雄落網 。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，3名外籍男子5日晚間便在旅社內分贓款，逃往高雄時更刻意分開行動，分別入住3間不同的商務旅館規避警方查緝，但3人身分早已曝光遭警方鎖定。

警方在3人身上各起出總值200餘萬元的台幣、美金等外幣，3男更將部分台幣換成美金，打算運回哥倫比亞，所幸警方在3人出境前將3嫌逮捕追回贓款，由於3嫌只會說西班牙文，警方目前聯絡通譯製作筆錄，訊後將依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 哥倫比亞3男行竊台商家，高雄落網 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲哥倫比亞3男陸續在高雄落網 。（圖／記者張君豪翻攝）

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