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後疫情經濟／三輪車成搶手貨！　擺地攤冷宮復活..挑戰管理政策

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記者任以芳／北京報導　　

大陸地攤經濟是否能全面執行？中央政策突然大逆轉，多家重量級官媒背書，認為地攤經濟不適合北京，讓地方政府陷入兩難決定。大陸知名經濟學者陳波接受《ETtoday新聞雲》訪問提出不同建議，他認為「地攤經濟絕對適合在每個城市推行，重點是要有完善的管理制度。」只要地方政府放手去做，政策明確一樣可以兼顧市容、刺激經濟。

▲▼兩會,總理記者會,李克強,大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

▲大陸國務院總理李克強稱讚地攤經濟。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

地攤經濟為何復活？大陸國務院總理李克強5月28日這場中外記者會十分關鍵。當時針對扶貧相關問題，他提到「西部有個城市，按照當地規範，設置3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」依照時間推算，成都率先在三月份試行地攤經濟，也讓其他城市看到新希望。

今年大陸兩會期間也有委員提議鬆綁地攤商機，適當活絡路邊經濟，加上成都操作成功，相關指令在各地醞釀，都等著看兩會最高領導人的風向球。剛開完記者會的李克強1日視察山東煙台，再次稱讚地攤經濟、小店經濟是就業的重要來源之一，媒體報導也倒向支持，正當外界觀望北京下一步將如何開放？中央政策突然大逆轉。

▲▼ 大陸央視評論指出《地攤經濟不能一哄而起》 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸央視銳評指出《地攤經濟不能一哄而起》 。（圖／翻攝　央視）

中共北京市委機關報《北京日報》6日率先抵制發布社評《地攤經濟不適合北京》，認為北京是國家首都，要維持該有的形象秩序，不適合發展地攤經濟。央視銳評也跟進指出《地攤經濟不能一哄而起》，認為擺地攤並非治百病良藥，不同城市有不同定位。

回顧大陸也曾靠地攤活絡經濟，最早始於改革開放時期，確實有改善失業潮。後來經濟起飛，城市形象被列為考核指標，流動攤商長期被嚴格控管和約束，部分業者寧可轉戰經營電商，不願被城管追著跑。2002年8月22日大陸國務院發佈《關於進一步推進相對集中行政處罰權工作的決定》，因為影響市容、治安等問題，地攤經濟被打入冷宮多年，再度被解鎖。結果又面臨同樣老問題，地攤經濟該擺在哪裡最合適？

▲▼ 地攤經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸學者認為，地攤經濟要有完善的管理制度 。（圖／龍海市台商提供）

舉例，擁有特殊政治地位的北京，必須維持該有的國際形象，不該有烟火氣。外界有聲音認為，就算是重要的一線城市，也需要經濟與人氣，禁止發展地攤經濟實在太過武斷，不該一刀切。疫情過後，更應該開放寬經濟活動，不能管太死，讓民眾安心出門消費，餐飲、零售業才得以恢復商機。

湖北武漢華中科技大學經濟學者陳波接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，「地攤經濟絕對適合在每個城市的適當地方推行，重點是完善的管理制度，以人為本，其他交由市場決定。」依照每個地方屬性，採取一城一策、一區一策的靈活方式，大家依法辦事，禁止假貨販售、不衛生食材，明訂清潔費用等規則，管理規範越明確，地攤商機才會繁榮。

▲▼2020地攤專題。（圖／記者任以芳攝）

▲2020 年大陸政府重要任務，全力拉抬經濟、改善失業率。（圖／記者任以芳攝）

如今，大陸有6億人口收入只有1千元人民幣，一哄而起的地攤商機被視為生存靈藥之一，回想當年「大眾創業，萬眾創新」概念橫空出世時，頂多拉抬部分產業，難以獨撐經濟大局。疫情後各地景氣蕭條、失業率攀升，大陸政府推出新基建、降稅、地攤商機、消費券等多項政策，全力拉抬經濟，後續成效可再觀望。

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