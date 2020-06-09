鋼鐵部長太太不開心！　陳時中憶「抗疫140天」：只跟她吃過2次飯

▲陳時中接受鄭弘儀專訪。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中可以說是現在全台最紅的男人，過去140天每日召開記者會向國人報告防疫進度，也不免讓人疑問他有時間陪家人嗎？陳時中今（9）日也罕見透露「其實太太有些抱怨，過去140天只跟她吃過2次飯，其他時間都在辦公室吃便當。」

陳時中今接受鄭弘儀電台專訪，除了透露已經研擬外籍人士入台規範，其中也包括台商，預計下週會公布內容。由於台灣優秀的防疫成績，陳時中也是目前民進黨名聲最響亮的人，更有民眾期待他出來選市長。鄭弘儀也開門見山問到「你對選台北市市長有興趣嗎？」陳時中則直接回應「之前都沒有想過啦！」

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鄭弘儀也追問，總統蔡英文之前下令防疫團隊要輪流休假，是否真的有休息到？陳時中也直回「沒有，因為我們還是有防疫會議，衛福部還有很多事情要做，休假不太可能，看六日有沒有辦法休息，但我相信也很難。」

▲陳時中即使不用每天召開記者會，還是公務繁忙。（圖／記者李毓康攝）



陳時中進一步提到，現在後疫情時代，解封也還有很多事情要做，也要監測國際情況，哪些國家優先開放邊境、台灣可以承受風險到哪些情況等問題，都必須訂定相關辦法，國際談判也要進行。

而談到防疫五個多月都沒有休息一事，陳時中也透露「之前太太也抱怨過沒時間相處，原本還問我每個禮拜是不是可以有某天下午空出來，但也真的沒辦法，而且過去140天，只跟太太吃過兩次飯，平常都在辦公室吃便當。」

最後，鄭弘儀也再次鼓舞陳時中出來選市長，更直說他是民進黨超級王牌，出來選一定上！陳時中還是維持一慣回應，表示自己沒想過，也笑說太太可能會反對。

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