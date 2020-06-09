鄭弘儀狂誇「民進黨超級王牌」要選市長！　陳時中笑回：太太可能會反對

▲陳時中接受鄭弘儀專訪。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中因擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，一戰成名。即便現在暫時停止每日召開記者會，陳時中仍公務繁忙，今（9）日也接受鄭弘儀電台專訪，過程中鄭弘儀也問到敏感的選市長一事，直誇陳時中是「民進黨的超級王牌，出來選一定上！」對此，陳時中笑回「沒那種事啦！也猜太太會反對啦！」

陳時中晚間17點接受鄭弘儀的電台專訪，除了透露已經研擬外籍人士入台規範，其中也包括台商，預計下週會公布內容。而鄭弘儀也開門見山問到「你對選台北市市長有興趣嗎？」陳時中也直接回應「之前都沒有想過啦。」

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陳時中說「我不是選舉出來的，也沒有經驗，所以沒想過這個問題。」鄭弘儀接著表示，「你做市長可能更好？可以服務更多人，為什麼不想？」陳時中則坦言，話是這樣說沒錯，但一方面還是要看自己的能力和興趣。

鄭弘儀也不放棄追問「那你有沒有興趣？」陳時中依然表示，沒想過這件事情，我以前都是在做醫療衛生，也比較專注這些。

最後，鄭弘儀則直說「對民進黨來說，你是超級王牌，打出來可能就上了！」陳時中則笑說「沒那種事啦！而且太太可能也會反對啦！」他接著自嘲「太太可能會不爽啦！因為先生都不在家，怎麼會開心，之前太太也抱怨過沒時間相處，而且過去140天，只跟太太吃過兩次飯，平常都在辦公室吃便當。」一番回應，也讓鄭弘儀直呼「太太真的辛苦了！」

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