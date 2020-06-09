「外國人比較高級？」　黃智賢批鬆綁商務客入境：陳時中心態很不健全

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布，針對商務入境人士，初步規劃要求具備PCR採檢陰性證明才能入境，其檢疫時間則可縮短為5至10天，最快下週定案公布。對此，名嘴黃智賢相當不滿，質疑「台灣人回台，還要檢疫14天？」並痛批衛福部長陳時中心態很不健全，是不是認為外國人比台灣人高級？

陳時中昨日指出，未來若開放外國人入境，會要求有2019冠狀病毒疾病核酸檢測（PCR）陰性證明才能入境，進來以後根據其活動需求，也會有一連串定期篩檢與自主管理措施；指揮中心發言人莊人祥則透露，商務人士透過上述方法獲准入境台灣後，就可以把檢疫時間自14天縮短為5至10天，最後經自費檢驗確認陰性，後續就可解除居家限制，自主健康管理至入境滿21天。

對此，黃智賢以「陳時中認為外國人比台灣人像人？」為題在臉書發文指出「那台灣人呢？台灣人回台，還要檢測14天？是嗎？台灣人回台前，如果也做檢測，也是陰性，可不可以比照，只要檢疫5天？」

「陳時中顯然心態很不健全」。黃智賢痛批，陳時中是不是認為外國人比較高級？台灣人比較骯髒？所以外國商務客可用檢測報告換檢疫5天，台灣人比較髒，要檢疫14天？

黃智賢再罵，陳時中「真是台灣之神」，他顛覆醫學原理，認為只要意識形態正確，就不會被傳染，且堅持外國人比較不會得病，中國（陸港澳台）人，則要嚴加看管？「能不能教育我這個草民，為什麼，台灣人會比較髒？」

▼黃智賢在臉書痛批鬆綁商務人士入境來台政策。（圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界）

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