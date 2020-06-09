鄭弘儀狂問「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中鬆口回應了





▲衛福部長陳時中。（圖／記者賴文萱攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中可以說是一戰成名，他今（9）日接受鄭弘儀電台專訪時，被問及未來是否有興趣去參選「台北市長」？他笑回「那都是以後的事情，現在沒辦法說得準」。

陳時中接受鄭弘儀電台專訪時，除了透露已經研擬外籍人士入台規範，其中也包括台商，預計下週會公布內容。但主持人鄭弘儀竟問到外界超關注的話題，表示「你對選台北市市長有興趣嗎？」陳時中也直接回應「之前都沒有想過啦。」

陳時中坦言，畢竟他也不是選舉出身的，同時也沒有經驗，所以從沒想過這件事。鄭弘儀則追問，「你當衛福部長對衛生、防疫做得很好，若你當市長也有可能做得很好啊！而且發揮的理想更多，還可以服務更多人，做更多的事情。」陳時中回應稱，話是這樣說沒錯，但一方面還是要看自己的能力和興趣。

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網，下同）



不過，鄭弘儀還是繼續問及「那你有沒有興趣？」陳時中依然不願鬆口，表示過去從沒想過這件事情，畢竟早期的歷練都是在醫療衛生、牙科健保等，也比較專注於這些。

最後，鄭弘儀則直說「對民進黨來說，你是超級王牌，打出來可能就上了！」陳時中則笑說「沒那種事啦！而且太太可能也會反對啦！」他自嘲稱，其實太太對他做的每一件事都「不太爽快」，畢竟「先生都不在家哪裡會爽快」，但都是會在背後默默支持。

陳時中還透露，過去140天，大概只跟太太吃過兩次飯，平常都在辦公室吃便當。這也讓鄭弘儀直呼「太太真的辛苦了！」

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