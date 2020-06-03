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北市校園解禁！　民眾6/13起可用校園室外場地、7/15室內外都可使用

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▲台北高中校園。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市高中以下學校6/13豈可逐步開放校園。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應近期國內疫情趨緩，台北市教育局今（3日）宣布，6月13日起，北市高中以下（國小、國中及高級中等學校）學校平日及假日之室外校園場地均開放。7月15日起則是室內、室外校園場地全面恢復正常開放。

教育局說明，國內新冠肺炎疫情穩定控制，在兼顧防疫、師生健康及民眾生活，自6月13日起，北市市立高中等以下（國小、國中及高級中等學校）學校平日及假日之室外校園場地均開放。另外，考量進出校園人員之掌控度，若屬機關或學校間教育活動所需，在落實實名制、維持社交距離（如無法維持則應配戴口罩）、不共餐及使用後由租借單位進行消毒清潔作業等各項條件情形下，得經學校審查後租借室內校園場地。

另外，7月15日起北市市立高中以下學校室內、外校園場地全面恢復正常開放。惟倘有本土確診案例，將視情況酌予調整開放範圍。

教育局表示，請場地使用者協助配合日常環境清潔與消毒，並落實相關防疫措施，以維護校園師生及社區健康安全，防杜疫情之傳染。

教育局更進一步指出，後續將隨時因應疫情發展、中央及台北市流行疫情指揮中心指示滾動式調整各項政策，防疫相關最新資訊將發布於教育局網站首頁之「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）專區」，歡迎參考。

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