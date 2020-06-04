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種苗場疫情間超前部署！扛下數十萬公斤「雜糧種子」供應

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▲▼種苗場超前部署肩挑我國雜糧種子安全供應責任。（圖／，農委會種苗改良繁殖場提供）

▲種苗場超前部署肩挑我國雜糧種子安全供應責任。（圖／農委會種苗改良繁殖場提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，農委會種苗改良繁殖場為確保國內雜糧種子供銷鏈穩定， 3月底前透過業者座談會、盤點國內大宗雜糧種子庫存量、確認種子品質、投入場內及委外生產，有效掌握國內農民下一季需要的雜糧種子並提早因應。

種苗場表示，一直以來為提升國內大豆、高粱、馬鈴薯等種子（薯）生產安全不斷投注心力。為確保國內雜糧產業需求無虞，目前可掌握國內大宗雜糧種子數量，硬質玉米種子儲備量為15.9萬公斤，可供種植面積約為7千9百公頃；高粱種子為1.5萬公斤，可供種植面積約為1千5百公頃。

請繼續往下閱讀...

種苗場指出，另以ISTA認證實驗室完成國內業者確認種子品質與存放大豆種子20萬公斤，可供種植面積約為4千公頃；小麥31萬公斤，可供種植面積約為2千6百公頃。另外，種苗場除規劃利用自身農場投入高產硬質玉米新品種與高粱種子生產外，已積極籌辦委外量產工作，以備國內農民種植所需。

種苗場提到，未來將持續落實雜糧、綠肥等政策種子籌供任務，繼續投入研發量能，多面相提升國產種子苗生產品質與產量，提升台灣農業國際競爭力，以及為穩定國內生產盡最大的貢獻。

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