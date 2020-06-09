金門爆軍用廢電池「深埋土中」　環保局：已協調軍方協調處理中

▲金城鎮一處農地發現埋藏大批軍用廢電池。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

金門金城鎮小西門1處栽種山藥的農田，被發現大量軍用廢棄電池，懷疑是早期軍方埋在土中的 隨便一挖就挖到3大袋疑似電池類的料件，里長身兼地主的戴朝榜擔心帶來重金屬土質汙染不敢再施種，里長戴德強也通報縣府和金防部數次後，仍未見即時處理，8日由金城鎮鎮代保陳子芸出面請求相關單位早日解決。

小西門里長戴朝榜表示，最近在該處約1500平方公尺的農地上種植山藥，整地犁田時在不到1公尺深的田土中，赫然發現數量不少，3大類型式相同的金屬料件，擔心農地遭到重金屬汙染，作物都不能吃。

▲▼農地清出的廢電池數量之多，讓人相當驚恐。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



戴朝榜強調，「823炮戰」以後，軍方以軍事需要為由，未經他的家人同意，即在該處面積約1耕區餘的農地上圍起鐵絲網，建築營舍和地下坑道，這些金屬物件可能是駐軍埋在土裡，幾十年後才又出土，鎮代陳子芸則說，地主已在上個月25日透過里長戴德強向縣府反應，環保局來看過2次，以有鉛、汞等重金屬汙染之虞為由，要求不可繼續栽種作物，金防部也派員來過3次，但遲遲未見實際行動，希望相關單位盡快協調處理，最好是農地翻找一遍，從根本解決可能的汙染問題，並給予地主適當的損害補償。

當地民眾也說，早年10萬大軍時，駐軍通常在移防交接時，會將清冊外的多餘料件包括槍枝、子彈在內，丟棄在湖泊、池塘或埋在土中，近年才陸續被人發現，這些料件可能是電池類零件，確實整片農地必須勘挖一遍。

據了解，這批軍用乾電池材料，體積略大於磚塊，也有電類似鉛環但都已經鏽蝕嚴重，由於廢電池埋在土裡，有污染環境之虞，縣環保局表示，縣府1999已通報此事，該局也派員現場了解，將續再與軍方協調，早日處理解決。