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桃園觀音農地驚見「人為天坑」　 居民擔心遭採砂後回填垃圾

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▲鄰近台66快速道農地遭挖深3層樓高10餘米的「天坑」。（圖／記者楊熾興攝）

▲鄰近台66快速道農地遭挖深3層樓高10餘米的「天坑」。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區鄰近台66快速道路農地，近日傳出遭業者以整地為名實則採取砂石販售圖利，約2000多坪農地已被向下挖深約3層樓10多米的「天坑」居民擔心這可能是當年大潭地區「大峽谷」盜採砂石再回填垃圾「一魚兩吃」牟取暴利的翻本，呼籲相關單位重視和解決。

▲農地深坑內仍見挖土機。（圖／記者楊熾興攝）

▲農地深坑內仍見挖土機。（圖／記者楊熾興攝）

陳情人代表江承洲表示，該處人為「天坑」位於三座屋段橫頂小段，與台66線相鄰約百公尺左右，從5月以來就有挖土機和砂石車前來挖取砂石，3週以來至少被載走上百輛砂石，他說，在農地上土石採取，是否應依土石採取法取得土石採取許可呢？他質疑業者涉嫌違法盜採土石，將請主管機關釐清相關疑點，也呼籲在地民意代表應該正視此問題，別讓不肖業者破壞觀音的土地。

▲居民擔心農地遭採砂後再回填垃圾「一魚兩吃」牟取暴利。（圖／記者楊熾興攝）

▲居民擔心農地遭採砂後再回填垃圾「一魚兩吃」牟取暴利。（圖／記者楊熾興攝）

居民表示，在1980年代,觀音大潭區也曾發生大面積農地採取砂石，深達3、40米猶如美國西部大峽谷一般，並由當時縣議員張永輝揭發。更過份的是不肖業者在賣取砂石後還回填垃圾或廢土汙泥賺一筆，最後再把土地賣給不知情的國營事業「一魚三吃」大賺黑心錢，他們擔心舊事重演，亟欲政府相關單位遏止解決。

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