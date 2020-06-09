新北市宣布住院確診病患「歸0」　最後一位苦熬71天出院！





▲國內疫情趨緩，新北市宣布確診住院病患清零。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府8日宣布新冠肺炎確診住院病患清零，同時已連續57天本土個案零確診，最後一位確診住院者苦熬71天今痊癒出院。衛生局長陳潤秋呼籲，雖然國內因疫情趨緩而大幅解封，市民還是要維持新型態安全生活模式，防範疫情捲土反撲。

衛生局說明，新北市首例新冠肺炎於2月19日確診，迄今確診個案男性47例、女性44例共91例（含磐石軍隊案2例）。其中，本土案例18例、境外案71例，軍艦案2例；9例重症、2例死亡。最後1例（不含軍艦案）於4月15日確診，為境外移入；境外感染國家依序為美國23例、英國11例、土耳其6例排名前三。

衛生局表示，8日出院的確診案為一名家庭主婦，因2月8日至3月14日出國探視國外求學的親友，回國後在3月24日出現喉嚨乾症狀，經採檢確診收治住院，經歷長達71天住院煎熬，終於在6月8日解除隔離痊癒出院。

個案在長達71天的住院期間，因採檢一直都是陽性、無法返家，因此心情低落，所幸藉由1922專線傾訴並在護理關懷員加油打氣下，繼續對抗病毒。最後在3度採檢皆為陰性的安全情況，經醫院宣布痊癒，滿懷感恩欣喜回家。

陳潤秋說，這次疫情改變許多人既有的生活模式，新冠病毒讓我們更重視健康、更珍惜生命；也讓我們更加團結在一起。讓我們攜手抗疫，一起守護家園，市民仍需要落實量體溫、勤洗手、維持社交距離及戴口罩。

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