新北市「新冠患者歸零」91位全出院　最後一位「煎熬71天」終於康復！

▲新北市91位新冠肺炎患者全數康復出院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／新北報導

台灣新冠肺炎疫情已經連續57天沒有本土個案，中央流行疫情指揮中心也在6/7宣布國內大解封。新北市衛生局今（9）日也宣布，新北市新冠肺炎確診住院病患歸零，最後一位患者治療長達71天，終於在8日順利出院。

衛生局簡任技正劉君豪指出，新北市首例新冠肺炎於2月19日確診，迄今確診個案男性47例、女性44例共91例（含磐石軍隊案2例）；其中本土案例18例、境外案71例，軍艦案2例，一共有9例重症、2例死亡；最後1例（不含軍艦案）於4月15日確診，為境外移入；境外感染國家依序為美國23例、英國11例、土耳其6例排名前三。

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最後一位患者是一名家庭主婦，2月8日至3月14日出國探視國外求學的親友，回國後在3月24日出現喉嚨乾症狀，經採檢確診收治住院，經歷長達71天住院煎熬，終於在6月8日解除隔離痊癒出院。

該個案在長達71天的住院期間，因採檢一直都是陽性、無法返家，因此心情低落，當時還藉由1922專線傾訴並在護理關懷員加油打氣下，繼續對抗病毒，最後在3度採檢皆為陰性的安全情況，經醫院宣布痊癒，終於解除隔離。

衛生局長陳潤秋呼籲，雖然國內因疫情趨緩而大幅解封，市民還是要維持新型態安全生活模式，落實量體溫、勤洗手、維持社交距離及戴口罩，防範疫情捲土反撲。

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