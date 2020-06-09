Zootopia來了！ 哈茱蒂和胡尼克將攜手「落沪」上海迪士尼

▲上海迪士尼樂園全新主題園區「瘋狂動物城」正加緊趕工。（圖／翻攝上海發布）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼樂園全新主題園區「瘋狂動物城」（台譯，動物方城市）昨（8日）完成首根鋼結構柱安裝作業，建成後也將成為全球迪士尼樂園中首個以「瘋狂動物城」為主題的園區。上海迪士尼度假區總裁兼總經理薛逸駿表示，安裝的鋼結構柱是這個全新園區的重要組成，未來『瘋狂動物城』將帶領遊客踏上一段精彩絕倫的冒險旅程。

▲依照迪士尼傳統，新園區首根鋼結構柱安裝前，工作人員會簽名留念。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，「瘋狂動物城」主題園區於2019年12月啓動施工，半年來各項工作進展順利，包括今年啓動並完成的園區沿街建築地基打樁工作等。根據釋出的照片發現，依照迪士尼的傳統，在首根鋼結構柱安裝前，來自上海迪士尼度假區、上海國際旅遊度假區管理委員會、上海申迪（集團）有限公司，以及負責該主題園區設計和開發的管理人員及員工們，紛紛在該鋼結構柱上簽名留念。

▲上海迪士尼第八主題園區「瘋狂動物城」概念圖。（圖／翻攝上海發布）

上海迪士尼樂園內的「瘋狂動物城」主題園區，是全球迪士尼樂園中首個以該主題命名的園區，也將成為上海迪士尼樂園的第八大主題園區。據悉，迪士尼原創動畫電影《zootopia》截至2016年8月，全球票房達10.24億美元，成為該集團所有原創電影（非續集或改編自其它作品）中總票房收入第二高的電影。

薛逸駿提到，開幕後的「瘋狂動物城」將帶領遊客進入栩栩如生的「哺乳動物大都會」中，「希望結合獨特的迪士尼故事講述和沈浸式的體驗，為上海迪士尼樂園的遊客不斷帶來歡樂。」