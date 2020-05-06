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全球最早！上海迪士尼5月11日重新開放...持「綠碼」才能進入

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▲▼上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上海迪士尼樂園自今年1月25日一直關閉。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導 

上海迪士尼樂園今（6）日淩晨宣佈，將於下週一（5月11日）起重新對公眾有限度開放，8日開始預售門票，是全球六大迪士尼樂園中，首個宣佈重新開放時間的樂園。樂園在恢復運營初期，將實施一系列措施，包括限流及只接待3成遊客、樂園內任一區域時都必須出示「健康信息碼」等。

上海迪士尼樂園將於11日起重新對公眾開放，在恢復運營初期，將實施系列新的運營舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園；在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂專案和其他設施安排安全距離；以及增加衛生消毒的頻次等。

另外，一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出將暫時不對遊客開放。為了保證安全距離，花車巡遊和夜光幻影秀也將於晚些時候回歸，且與迪士尼朋友親密互動以及近距離合影也將暫時取消。

▲▼上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲樂園內部分活動仍暫時取消。（圖／記者曾俊豪攝）

樂園門票8日上午8點將在官方線上管道及官方旅遊合作夥伴管道上重新發售，在恢復運營初期，將實行每日限量發售。旅客必須填寫個人基本資訊，包括姓名、聯繫電話、身份證件種類和身份證件號碼等，在樂園內任一區域時都必須出示「健康信息碼」，持有綠碼的遊客才被允許進入度假區。

▲▼上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

受新冠肺炎疫情影響，巴黎、東京、香港等世界各地的6座迪士尼樂園休園至今，在美股收市後，迪士尼公佈第二季財務報表，指出在疫情下主題公園和遊輪業務遭重挫，但同時提升了新推出的串流媒體服務Disney+業務發展，迪士尼第二季利潤4.6億美元，大跌90.8%，每股經調整盈利為0.6美元。如今上海迪士尼樂園即將恢復開園，營運露出一線生機。

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