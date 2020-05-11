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全球第一家！上海迪士尼開園　遊客戴口罩玩「吉祥物只可遠觀」

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▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲上海迪士尼開園，遊客戴口罩自拍。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海迪士尼樂園因新冠肺炎疫情關閉了3個多月，終於在5月11日重新開放，成為全球第一家恢復營業的迪士尼樂園。不過，恢復營業初期，上海迪士尼將嚴格實施限制人流、保持安全距離、戴口罩等多項措施，避免在防疫上出現漏洞。

根據《澎湃新聞》報導，上海迪士尼重新開放的第一天，清晨6點就有少量遊客在外排隊等待入園。進入園區前，遊客必須先經過「健康檢查點」，通過體溫檢測帳篷，確定體溫低於37.3度，接著出示身分證件，還有當日的「健康信息碼」綠碼，成功入園後，還必須全程配戴口罩。

▼恢復營業初期，上海迪士尼要求遊客必須配戴口罩。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

恢復營業初期，上海迪士尼大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復運營，只一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出（風暴來臨：傑克船長之驚天特技大冒險、冰雪奇緣：歡唱盛會）將暫時不對遊客開放。

此外，現階段上海迪士尼還執行了嚴格的人流限制，上海迪士尼度假區運營高級副總裁包兆天表示，在運營初期，樂園每日客流量將限制在最高客流承載量的20%，遊客需提前購買指定日門票或年卡預約入園，「我們希望每一個進入迪士尼樂園的遊客都能感覺到，自己是安全的，能夠放心地遊玩。」

▼上海迪士尼的員工也都戴上口罩。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

除了人流限制，上海迪士尼也對「安全距離」作出調整，排隊的通道有一道道安全線協助遊客之間保持安全距離，客流較大的區域，地面還會劃出「禁止停留」的標識。同時，遊樂設施的乘坐也須保持安全距離，非同行遊客之間必須留出空位，針對單個乘騎設備較小的遊樂設施，則僅限通行遊客搭乘一個。

防疫上最重要的清潔，上海迪士尼也沒忽略，無論從哪個遊樂項目出來，在出口處，均配備著免洗消毒洗手液，整個樂園裡，一共有300多個區域放置了免洗洗手液，供遊客隨時清潔手部。設施後清潔雙手，以保障自身衛生。

▼園區規劃了排隊格，讓遊客保持安全距離。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

遊客們最喜歡的「迪士尼朋友們」也將以全新的方式與遊客們見面，出現在樂園的各個主題園區，歡迎所有遊客的回歸，但是，為保證安全距離，與迪士尼朋友的親密互動以及近距離合影，將暫時取消。

包兆天強調，上海迪士尼與政府相關部門保持密切聯繫，隨著防疫措施及流程的持續評估，根據政府部門的相關要求，樂園可能視情況變化做進一步調整。

▼迪士尼朋友們也回歸樂園，但同樣要保持距離，暫時不能合照、近距互動。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▼一對母子不只戴上口罩，還戴上了手套。（圖／路透社）

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

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