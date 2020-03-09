封園1.5個月！上海迪士尼今起部分開放　遊客需全程戴口罩 

▲上海迪士尼今起部分開放。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，上海迪士尼度假區自1月25日起封園。最新消息指出，迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商鋪及部分休閒體驗9日起重新開放，上海迪士尼樂園仍持續關閉，重新開放日期待定。此外，為落實防疫，入園遊客將必須全程配戴口罩，吃飯時除外。

上海迪士尼度假區9日透過官方微信發佈消息。公告指出，上海迪士尼樂園部分恢復的期間，將限制客流量並縮短運營時間，從每天11時至19時，視運營情況而調整。

公告提到，迪士尼小鎮將分階段重新開放部分區域，迪士尼自營的迪士尼世界商店以及樂高、芝樂坊、喜茶、快樂檸檬等購物和餐飲商鋪將恢復營業。包括米奇妙趣灣在內的迪士尼小鎮其他體驗的重新開放時間待定。

此外，上海迪士尼樂園酒店方面將控制入住房間數量。玩具總動員酒店的重新開放日期待定。迪士尼小型車及旅遊客車停車場和迪士尼小鎮停車場將同步重新開放，開放時間為每天9時至19時。在重新開放期間，上海迪士尼度假區的停車場將提供限時停車優惠。

▲上海迪士尼因新冠肺炎疫情，封閉約1.5個月。（圖／記者曾俊豪攝）

為了確保防疫，入園的遊客抵達時均須接受體溫檢測；在迪士尼小鎮、星願公園、酒店公共區域及停車場期間必須全程佩戴口罩（用餐時除外）；遊客在進入迪士尼小鎮的餐飲商鋪時還將被要求向工作人員出示「隨申碼」。

另一方面，上海迪士尼度假區也會限制同一時間、同一區域准入的遊客量，並提醒遊客在商店、排隊區和餐廳始終與其他遊客保持適當距離，避免互相緊靠。上海迪士尼度假區還將在各處免費提供免洗的洗手液，供遊客和演職人員使用。

上海迪士尼度假區指出，園區內的演職人員們已全面準備，並將每天執行嚴格的清潔衛生標準和全方位的衛生、消毒舉措，對遊客到訪的每一個區域進行深度清潔消毒，做好衛生防疫。

《澎湃》新聞報導，受新冠肺炎疫情衝擊，全球的6個迪士尼度假區中已有3個暫停開放，上海迪士尼自1月25日暫停開放、香港迪士尼樂園1月26日、東京迪士尼和東京迪士尼海洋公園則從2月29日起至3月15日臨時休園。

三座迪士尼度假區暫停開放，也對衝擊迪士尼公司運營，公司財報指出，關閉上海和香港公園將對迪士尼公司第二季度和全年的（財務）結果產生負面影響，影響程度則取決於公園關閉時間及何時恢復正常運營。

▲上海與香港兩間迪士尼封園，將衝擊迪士尼公司運營。（圖／記者曾俊豪攝）