揹重裝！岳明國小20名畢業生挑戰壯舉　攻頂宜蘭聖山：標高3536m南湖北山

▲▼宜蘭首批的岳明國小20名小6生，9日自背重裝，興奮出發登宜蘭聖山的南湖北山來畢業挑戰。（圖／岳明國小提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

｢飲水思源、追本溯源｣，20位宜蘭岳明國小6年級學生自背重裝，他們9日上午，在校長黃建榮與師長及登山嚮導帶領下，興奮出發，預計以3天攻頂標高3536公尺、蘭陽溪發源地被譽為宜蘭聖山的南湖北山，來完成畢業挑戰壯舉。

請繼續往下閱讀...

岳明國小表示，南湖北山標高3536公尺，為蘭陽溪的發源地，可說是宜蘭的聖山。學校第61屆畢業生，從5年級開始就在吳冠薇老師與陳文全主任用心規劃帶領下參加宜蘭山野聯邦，走遍了宜蘭近郊的山林：聖母山莊、石空古道、淡蘭古道坪溪段、加羅湖、加羅神社、松蘿湖、雪山東峰等。

目標就是希望能以｢飲水思源、追本溯源｣為課程主軸，在6年級畢業前完成攀登南湖北山的挑戰。9日前往挑戰的畢業生共有20位，在校長與4位師長及3位由李美涼登山嚮導所領軍的冒險精靈山野課程教練帶領下，第1天6/9日從勝光走到大樹登山口6.8k處宿營一晚；第2天6/10從大樹登山口走到11.7k的雲稜山莊；第3天6/11日攻頂南湖北山，完成畢業挑戰。第4天再從雲稜山莊返回。



這趟攀登南湖北山的畢業挑戰活動，不僅是岳明國小有史以來畢業生攀登台灣百岳的創舉，更是宜蘭縣首次有小6畢業生，前往象徵宜蘭子弟飲水思源的登山挑戰。因為全程並沒有請協作者來幫忙背負公糧與公裝，學生必須以重裝方式攀登到雲稜山莊，對這些小6學生而言，將會是一大考驗。

挑戰南湖北山的畢業生，除了語文課閱讀山岳書籍，每個學生每天要進行體能鍛鍊之外，平常山野課程所學到的陡上、陡下使用登山杖的健走技巧、炊事、營繩、搭帳、生火等都要能自己操作。此外，更要學習等高線地圖判斷、無痕山林、團隊合作、相互照顧與鼓勵、遵守紀律等登山的品格教育。



5月間，岳明國小畢業班學生才完成獨木舟航向烏岩角的挑戰，烏岩角正是中央山脈的起點。這次挑戰中央山脈的南湖北山，正是孕育蘭陽平原的母親河－蘭陽溪的發源地。這次畢業生們把書本上的知識，利用走讀的畢業挑戰，與自己對話，向大山學習，親自探訪家鄉的根源。

►二手票券豐富你的生活

►其他人也看了這些...

►半個輪胎埋沙裡...藍寶堅尼URUS困花蓮崇德沙灘求救！網諷「牛牛想玩水」

►影／姓名有「龜」字可免費登島 網酸爆！龜山島原居民代表說話了

►釣魚台是宜蘭的！ 宜蘭府會聯手要小英一同登島「掛門牌」宣示主權