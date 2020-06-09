韓粉憤怒飆升要罷免蔡英文　陳其邁：有時衝動會造成終身錯誤

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，韓粉群情激憤，揚言發起報復性罷免行動，連剛獲得史上最高票817萬票連任的總統蔡英文也榜上有名。對此，行政院副院長陳其邁提醒國民黨要想清楚，有時候一時衝動會造成終身錯誤。

韓粉因為韓國瑜遭到罷免重新開始凝聚能量，憤怒指數持續飆升，甚至有意啟動報復性罷免行動，針對民進黨各立委，甚至包括總統蔡英文也被列在其中。

對此，陳其邁上午受訪時表示，這還是要看提出罷免的人，社會基礎怎麼樣，後果國民黨要想清楚，有時候一時衝動會造成終身錯誤，要罷免剛選出來、民調很高的總統，「只因為要復仇，我覺得不太好，我覺得國民黨主席江啟臣不會這樣做」。

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