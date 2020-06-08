　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨內發動「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃奎博。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。）

▲黃奎博。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，有支持者發起報復性罷免，甚至號召「罷免蔡英文」，對此，國民黨副秘書長黃奎博8日接受廣播專訪時表示，「沒聽到什麼遍地烽火、罷免蔡英文」，並強調「目前念茲在茲，就是把高雄的事情處理好。」

針對罷免案結果，許多韓粉為此感到不滿，恐展開報復性罷免，不少立委被點名，甚至還有韓粉號召「罷免蔡英文」，指目前已找到75名有相同意願的人，就等著人數增加，眾志成城。

主持人周玉蔻詢問，「聽說你們黨內要發動遍地烽火，到處罷免人？」黃奎博表示「沒有，至少我在黨部聽到的消息是沒有」，周玉蔻追問「也沒有要罷免蔡英文？」黃奎博說，「就我個人的範圍來講，我沒聽到什麼遍地烽火、罷免蔡英文」，並強調「目前念茲在茲，就是把高雄的事情處理好。」

針對外傳國民黨主席江啟臣可能親自出征高雄市長補選一役，黃奎博也表示，這目前並未在國民黨的考慮範圍內，「絕對沒有」。

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名
► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革　
► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選　

更多罷韓後續分析...

 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光
► 韓國瑜跌落神壇　3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次
► 韓國瑜剩下6天時間搬家　中選會6月12日正式公告罷免成功

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新莊4車連環撞　休旅車副駕女「活活燒死」來不及逃成焦屍
PS4悠遊卡無限量還是秒殺！ PChome4分鐘完售　 全家
春風赴許崑源靈堂弔唁110分鐘　親揭「2人真實關係」
許崑源墜樓亡…網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

列報復性罷免名單　陳柏惟：我有信心！該做的事都有做

江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

罷韓引爆「藍色怒火」...主張無效+「罷捷」　謝龍介：不宜報復式反制！

藍議員曝許崑源靈堂設計「背後意義」：盼風雨過後，高雄出現藍天白雲

外傳江啟臣親征高雄　侯友宜：也是一個不錯的選擇

陸淑美厲聲譴責「撕裂民心」！民進黨團弔唁許崑源　總召韓賜村回應了

國民黨內發動「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

葉元之稱黃昭順「廉頗老矣」來賓全笑翻　謝震武救援失敗

北市三倍券綁定敬老卡「加碼回饋1千」　黃珊珊最怕這件事

罷韓過後清算柯文哲？黃珊珊：台灣人民不是隨便可以愚弄的

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

列報復性罷免名單　陳柏惟：我有信心！該做的事都有做

江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

罷韓引爆「藍色怒火」...主張無效+「罷捷」　謝龍介：不宜報復式反制！

藍議員曝許崑源靈堂設計「背後意義」：盼風雨過後，高雄出現藍天白雲

外傳江啟臣親征高雄　侯友宜：也是一個不錯的選擇

陸淑美厲聲譴責「撕裂民心」！民進黨團弔唁許崑源　總召韓賜村回應了

國民黨內發動「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

葉元之稱黃昭順「廉頗老矣」來賓全笑翻　謝震武救援失敗

北市三倍券綁定敬老卡「加碼回饋1千」　黃珊珊最怕這件事

罷韓過後清算柯文哲？黃珊珊：台灣人民不是隨便可以愚弄的

VAG集團高層將有人事異動？外傳保時捷總裁將轉任福斯救火

包・開箱／木村光希帶貨FENDI春夏「花卉包」　連內襯也美出天際

豆導「頂加樂園」賣掉了！滯銷1年後...開價打85折成交　進帳4180萬

列報復性罷免名單　陳柏惟：我有信心！該做的事都有做

大甲媽11日晚起駕「規模800人」　邀中央擔任防疫顧問

炒麵＋邪惡蛋液！高雄宵夜居酒屋　30元味噌湯喝得到滿滿鮮味

最有錢／年線上多頭派對？認錯行情啟動　散戶如何贏

反種族歧視遊行延燒　宏達電執行長Yves Maitre推特發文力挺

李聖傑曝《痴心絕對》爆紅原因　3貴人改變人生

江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

跌落神壇「三人選」曝！陳時中也在名單

即／韓國瑜低調從車道離開！遭罷免後首日上班時間曝

許崑源跳樓　李明璇淚別：他覺得被背叛

更多熱門

相關新聞

江啟臣：高雄市長補選沒有退卻空間

江啟臣：高雄市長補選沒有退卻空間

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨主席江啟臣8日主持擴大主管會報。發表談話時怒批對於高雄市議長許崑源驟逝，民進黨議員用嘲弄心態談論，以及假帳號、網軍用卑鄙的文字繼續抹黑，要求民進黨主席蔡英文約束自己的參政同志，約束自己的網路側翼。

黃奎博：江啟臣親征高雄市長補選「不在考慮範圍內」

黃奎博：江啟臣親征高雄市長補選「不在考慮範圍內」

韓國瑜如何真正心無罣礙做自己？

韓國瑜如何真正心無罣礙做自己？

高雄市長補選　江啟臣「被點名親征」

高雄市長補選　江啟臣「被點名親征」

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

關鍵字：

黃奎博蔡英文國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面