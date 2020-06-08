國民黨內發動「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

▲黃奎博。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，有支持者發起報復性罷免，甚至號召「罷免蔡英文」，對此，國民黨副秘書長黃奎博8日接受廣播專訪時表示，「沒聽到什麼遍地烽火、罷免蔡英文」，並強調「目前念茲在茲，就是把高雄的事情處理好。」

針對罷免案結果，許多韓粉為此感到不滿，恐展開報復性罷免，不少立委被點名，甚至還有韓粉號召「罷免蔡英文」，指目前已找到75名有相同意願的人，就等著人數增加，眾志成城。

主持人周玉蔻詢問，「聽說你們黨內要發動遍地烽火，到處罷免人？」黃奎博表示「沒有，至少我在黨部聽到的消息是沒有」，周玉蔻追問「也沒有要罷免蔡英文？」黃奎博說，「就我個人的範圍來講，我沒聽到什麼遍地烽火、罷免蔡英文」，並強調「目前念茲在茲，就是把高雄的事情處理好。」

針對外傳國民黨主席江啟臣可能親自出征高雄市長補選一役，黃奎博也表示，這目前並未在國民黨的考慮範圍內，「絕對沒有」。

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