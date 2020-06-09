防治骨鬆備受肯定　高榮台南分院獲世界骨質疏鬆協會認證殊榮

▲高雄榮民總醫院台南分院，防治骨鬆備受肯定，榮獲2020年世界骨質疏鬆協會，評定為最佳執業銅獎殊榮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院日前榮獲2020年世界骨質疏鬆協會，評定為最佳執業銅獎殊榮，院長王瑞祥表示，醫院長期關注高齡衰弱者骨鬆防治，推動跨領域團隊合作照護、進行周全性評估與治療，獲獎是對高榮台南分院最大的肯定，能讓醫院服務不斷向上提昇，也督促相關醫療進步的不停歇。

高齡骨科主任陳建宏指出，人口老化是全球性的趨勢，骨質疏鬆症及其相關之骨折的問題也愈見凸顯，臺灣骨質疏鬆症患者多數是50歲以上的民眾及停經後婦女，多數人因輕微外力引起骨折所產生的劇烈疼痛，才驚覺罹患骨鬆，因此骨質疏鬆症的問題常被低估並失去預防的先機。根據研究顯示，因骨鬆倒致骨折的女性比例33％、男性比例20％。骨質疏鬆性骨折最常發生在脊椎，其次是髖關節及手腕，脊椎骨折會引起背痛、駝背、身高變矮，嚴重者會影響肺功能及消化功能，而發生在髖關節骨折者，半數以上的人行動不便，三分之一的人需要住進安養機構，1年內死亡率高達20-30％，甚至比一些末期癌症死亡率還要高！此外，若是腕部骨折常造成手腕變形，明顯影響日常的生活。

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有鑒於此，該院依據世界骨質疏鬆協會的照護指引，以個案為中心提供服務，針對髖關節骨折進行全方面收案評估，跨部門、跨團隊，結合社會資源的照護模式，由住院到門診無縫、連續的個別化服務，連結長期照資源，早期適時地介入提供預防骨鬆之藥物，更走入社區提，並了解居家照護、居家環境、居家營養，建構完整的社區防護網。

陳建宏主任強調，骨折過的骨質疏鬆病友，再次骨折的機率會增加5成以上。為降低病患再骨折機率，不管是住院或門診病人，一旦發現脆弱性骨折，合作醫師就會通知個管理師收案。依流程，骨折術後轉介合適個案收治急性後期照護病房繼續復建，以期恢復功能，同時通知個管師收案，出院後轉介骨鬆門診，進行後續評估與處理。

高齡醫學科主任陳宣恩表示，該院骨鬆防治更積極走入社區，結合義診及整合式篩檢服務，進行骨鬆篩檢及風險評估、衛教，轉介高風險個案回到骨鬆門診近一步檢查與治療。骨鬆照護最重要的精神是透過個案管理及跨專業整合照護，以整合院內不同專業領域醫療團隊資源，組成包含骨科、家醫科、老年醫學科、復建科及護理同仁等一起合作，並定期於會議中進行個案討論，不僅可達連續性全方位醫療照護的目的，也能媒合開創新的醫療照護模式。



陳宣恩主任呼籲，骨質疏鬆症是一種沈默的疾病，初期沒有症狀，通常等到骨折才發現患有骨質疏鬆症，已相當嚴重，因此被稱做為「隱形的殺手」，目前已發展出許多儀器及生化指標可在骨折發生前及早診斷骨質流失，同時也已發展出有效且安全的治療骨質疏鬆症之藥物，以提供更好的服務。該院推出全身雙能量骨密度檢查儀及骨質疏鬆症特別門診，經由醫師詳細評估骨質流失的狀況及提供治療的方向，盼能喚醒民眾對骨鬆的重視，建議50歲以上的民眾及停經後婦女，尤其65歲以上女性及70歲以上男性可多加利用。

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