藝群二度獲得國家美容醫學品質認證　王正坤重視預防醫美副作用保障患者權益

▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮,藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影,勉勵員工持續精進,保障病人安全。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

政府為了保障醫學美容患者權益,提高醫療品質,避免發生眼瞎、死亡等副作用, 2013年推動美容醫學品質認證,藝群皮膚科診所2020年二度獲得美容醫學品質認證殊榮。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師手拿2013年首度獲得美容醫學品質認證獎牌與2020年二度通過美容醫學認證公文與醫療團隊合影,勉勵員工持續精進,維持高水準醫療品質,保障病人安全。

醫學美容副作用案件常常搶占媒體版面,衛福部為推升整體美容醫學品質與安全,歷經8年的推動,成效明顯提高,逐年增加通過認證的醫院診所。8年前,政府初步推動認證時,藝群皮膚科診所就成為首批通過美容醫學品質認證的診所,2013年衛生福利部與醫策會舉行美容醫學品質認證頒獎典禮,還邀請標竿醫療機構藝群皮膚科診所王正坤醫師演講,分享品質認證的經驗。

今年,醫策會推出新版美容醫學認證內容,認證查核重點主要包括:執行醫師之資格、環境設施符合消防及感染管制要求、執行美容醫學項目符合法令規定、隱私維護及顧客服務、麻醉安全及緊急後送機制、收費及告知同意等。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士,現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師表示,醫師應該秉持誠信,事先告知消費者各種美容醫學的「作用」、「副作用」、「可避免的醫療傷害」、「不可避免的醫療傷害」與「醫療的不確定性」,等消費者充分知情,簽署同意書之後,才能接受治療。

治療過程,需要仔細拍攝術前術後照片,當作治療的佐證,防止事後糾紛。醫療院所常見的糾紛有兩種,一種是醫療有疏失的「醫療糾紛」,另一種是醫療沒有過失,但是醫病之間主觀認知不同的「消費糾紛」,這兩種糾紛都可以透過標準作業流程SOP來加以事前防範。

王正坤醫師是說,藝群皮膚科診所更於醫策會規定的每個項目持續精進,深耕企業文化的建立,歷經20多年,每天會一再告知提醒醫師與員工必須預防注射玻尿酸的血管栓塞、眼盲與皮膚壞死等副作用。每週進行醫師讀書會議,已經讀遍各種精彩的英文版美容醫學教科書。王正坤醫師並且翻譯著名的英文教科書,來提高台灣美容醫療品質,書籍英文版名稱為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」,中文版名稱為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」。在診所管理方面,充分發揮管理學精神,領導員工成為高績效團隊,採取透明公開的醫學美容價格,禁止誇大不實之行銷話術,充分保護病人權益。藝群醫療團隊為了準備這次認證,天天熬夜準備各種認證資料,非常辛勞,在收到認證通過的公文,員工臉上展現藏不住的喜悅。

根據醫策會分析,未通過認證之診所大多因為儀器設備未有保養紀錄、處置同意書及說明書內容不夠完整、手術治療紀錄及病歷記載不夠完整、未訂定麻醉照護作業流程、藥品(針劑)使用及保存管理有待改善等。衛福部表示將會鼓勵並且輔導全國診所持續改善來通過認證,以維護全國美容醫學品質。

