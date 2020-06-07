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藝群二度獲得國家美容醫學品質認證　王正坤重視預防醫美副作用保障患者權益

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▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，保障病人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，保障病人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政府為了保障醫學美容患者權益，提高醫療品質，避免發生眼瞎、死亡等副作用，　2013年推動美容醫學品質認證，藝群皮膚科診所2020年二度獲得美容醫學品質認證殊榮。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師手拿2013年首度獲得美容醫學品質認證獎牌與2020年二度通過美容醫學認證公文與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，維持高水準醫療品質，保障病人安全。

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▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，保障病人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫學美容副作用案件常常搶占媒體版面，衛福部為推升整體美容醫學品質與安全，歷經8年的推動，成效明顯提高，逐年增加通過認證的醫院診所。8年前，政府初步推動認證時，藝群皮膚科診所就成為首批通過美容醫學品質認證的診所，2013年衛生福利部與醫策會舉行美容醫學品質認證頒獎典禮，還邀請標竿醫療機構藝群皮膚科診所王正坤醫師演講，分享品質認證的經驗。

今年，醫策會推出新版美容醫學認證內容，認證查核重點主要包括：執行醫師之資格、環境設施符合消防及感染管制要求、執行美容醫學項目符合法令規定、隱私維護及顧客服務、麻醉安全及緊急後送機制、收費及告知同意等。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師表示，醫師應該秉持誠信，事先告知消費者各種美容醫學的「作用」、「副作用」、「可避免的醫療傷害」、「不可避免的醫療傷害」與「醫療的不確定性」，等消費者充分知情，簽署同意書之後，才能接受治療。

▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，保障病人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

治療過程，需要仔細拍攝術前術後照片，當作治療的佐證，防止事後糾紛。醫療院所常見的糾紛有兩種，一種是醫療有疏失的「醫療糾紛」，另一種是醫療沒有過失，但是醫病之間主觀認知不同的「消費糾紛」，這兩種糾紛都可以透過標準作業流程SOP來加以事前防範。

▲藝群皮膚科診所今年二度獲得美容醫學品質認證殊榮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師開心與醫療團隊合影，勉勵員工持續精進，保障病人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是說，藝群皮膚科診所更於醫策會規定的每個項目持續精進，深耕企業文化的建立，歷經20多年，每天會一再告知提醒醫師與員工必須預防注射玻尿酸的血管栓塞、眼盲與皮膚壞死等副作用。每週進行醫師讀書會議，已經讀遍各種精彩的英文版美容醫學教科書。王正坤醫師並且翻譯著名的英文教科書，來提高台灣美容醫療品質，書籍英文版名稱為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」，中文版名稱為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」。在診所管理方面，充分發揮管理學精神，領導員工成為高績效團隊，採取透明公開的醫學美容價格，禁止誇大不實之行銷話術，充分保護病人權益。藝群醫療團隊為了準備這次認證，天天熬夜準備各種認證資料，非常辛勞，在收到認證通過的公文，員工臉上展現藏不住的喜悅。

根據醫策會分析，未通過認證之診所大多因為儀器設備未有保養紀錄、處置同意書及說明書內容不夠完整、手術治療紀錄及病歷記載不夠完整、未訂定麻醉照護作業流程、藥品（針劑）使用及保存管理有待改善等。衛福部表示將會鼓勵並且輔導全國診所持續改善來通過認證，以維護全國美容醫學品質。

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