關懷老兵！　輔導會主委探訪高榮台南分院百歲人瑞

▲輔導會馮世寬主任委員，率員赴高雄榮總台南分院，訪視百歲人瑞唐興根老先生及黃和偉老先生，親自致贈營養品，並肯定醫護人員照顧院民用心與防疫辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

輔導會馮世寬主任委員25日率服照處長曲良治、就醫處長陳正榮、就養處長厲以剛及榮民榮眷基金會尤志煌秘書長等各級幹部，赴高雄榮總台南分院關懷退除役官兵，訪視百歲人瑞唐興根老先生及黃和偉老先生，親自致贈營養品，除關心榮民醫護服務，並肯定醫護人員照顧院民用心與防疫辛勞。

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輔導會馮世寬主任委員在院方醫護人員的陪同下，一同至護理之家探視百歲人瑞唐興根老先生及黃和偉老先生等人，輕鬆閒話家常，關心唐老先生及黃老先生的生活起居及健康狀況，氣氛歡欣；輔導會馮世寬主任委員貼心準備營養品給唐老先生及黃老先生，祝福身體健康、長命百歲，讓老先生臉上一直洋溢著幸福的笑容。黃老先生對主委的關懷與衷心祝福，感到非常高興，他老人家雙手緊握感動地表示：「謝謝高榮南院的安排，也感謝護理之家多年的關懷及照顧！」

王瑞祥院長也利用此機會向輔導會馮世寬主任委員簡報高榮台南分院工作成效與未來工作重點，指出在有限的人力、財力許可下，進行醫院外牆美化工程、引進MRI設備、延攬優良醫師、增聘護理人力等醫療資源，嘉惠大臺南地區榮民眷，善盡榮民眷健康守門人角色，實踐輔導會上下齊心照顧榮民的決心。

輔導會馮世寬主任委員非常關心所屬各醫療機構防疫流程及相關防疫措施，更叮嚀醫療同仁們要保持身體的健康，以行動支持第一線防疫人員，為醫護人員加油打氣，讓民眾安心就醫。

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