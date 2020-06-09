白人警揹2重罪嫌出庭！法官給「有條件保釋」金額3707萬　佛洛伊德家鄉辦哀悼會

▲蕭文首次出庭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以膝蓋奪走佛洛伊德生命的白人警察蕭文（Derek Chauvin），關押近2周後，首次於8日以二級謀殺等罪嫌視訊出庭，並被設下125萬美元（約新台幣3707萬元）有條件保釋門檻。佛洛伊德家鄉德州休士頓的人們，在同一天為他舉辦哀悼會，近萬人與會，包括德州州長及休士頓市長。

根據《紐約時報》報導，退伍19年的蕭文自上月29日入監至今近2周，於美東時間周一（8日）以視訊方式出庭，接受明尼蘇達州亨內平郡（Hennepin）法庭的法官裁量。蕭文先前罪嫌由三級謀殺被升至二級謀殺，另外還有二級非預謀殺人罪，面臨有期徒刑40年。

▲因為蕭文，已有部分城市的警局下令，員警持勤不得再使用「頸動脈窒息式」壓制。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

法官設下125萬美元的保釋金，前提是蕭文必須遵守幾個條件，包括交出他所有的槍械武器，在審判期間必須一直待在明尼蘇達州，不再任職於執法單位，以及避免以任何形式和受害者家屬進行接觸。

蕭文這次在鏡頭前身穿橘色囚衣，並戴上藍色口罩，他對法官保釋金條件沒有異議，對於相關程序問題皆簡短回答「是的，庭上。」不過檢查官法蘭克（Matthew Frank）認為保釋金額太低，出於2點理由。

一是佛洛伊德之死在全美引發「溫和的強力反應」，在面臨2條聯邦重罪、高達40年刑期的壓力下，以及來自眾多示威人士的壓力，蕭文保釋出獄後有潛逃的可能性；二是如此嚴重的罪嫌，保釋金理應更高。法官最終維持原決定，下一次庭審將在29日舉行，屆時州政府可能會提出進一步證據。

▲▼佛洛伊德哀悼會在讚美之泉教堂舉行，萬人前來弔唁。（圖／路透）

CNN報導，佛洛伊德的哀悼會當天在讚美之泉教堂（Fountain of Praise）舉行，開放時間自中午到晚間6點結束，將近1萬人到場參加，德州州長阿博特 （Greg Abbott）以及休士頓市長透納 （Sylvester Turner）也會出席。

許多參與者穿上印著「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的T恤，也有人穿著印有「我不能呼吸」（I can't breathe）的衣服出席。由於美國現在仍處於疫情流行時期，為了實行社交距離，主辦方一次只放行15名有戴口罩的哀悼者進入教堂致意。