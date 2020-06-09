臉冒痘1個月都沒好！28歲女一驗發現「顱腦兇險病變」…醫一看搖頭歎氣

▲小魚腦內的腦膿腫。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州是28歲人妻小魚（化名）有個3歲的女兒，一家人生活其樂融融。1個月前，她開始出現頭痛、頭暈的症狀，並且越來越重，被家人帶到當地醫院求診，拍了片發現大腦裡藏著一個圓圓的病灶。醫生一看狂搖頭歎，「很嚴重了，可能需要做開顱手術了。」

據《都市快報》報導，浙大二院神經外科醫生查看了小魚的片子後說，「大腦裡確實潛伏著一個圓圓的病灶，」神經外科的陳景森副主任醫師說，「她得的是腦膿腫，這種疾病就像在人的大腦裡面裹了一包膿液，十分兇險！」

腦膿腫為顱內膿性感染病灶，可由細菌、分枝桿菌、原蟲、蠕蟲、真菌等引起，患者的症狀及體征因膿腫的數量、位置及大小而異。每年每十萬人中就有 0.3 到 0.9 人發生腦膿腫，對於愛滋病患者等高危人群，腦膿腫的發病率相當高。

「從小魚的片子上看，病灶體積大，周圍還伴有嚴重的腦水腫，需要開顱手術切除病灶，」醫生說，「但是這個腦膿腫的始作俑者到底是什麼，還是一樁懸案。」住院期間，醫生們還發現了個很特殊的情況，正常人的氧飽和度有100%，而小魚在吸氧的情況下，氧飽和度也只有85%。

▲不要亂擠痘痘。（示意圖／pixabay）

這個指標很驚人，因為正常人如果氧飽和度只有85%，就是嚴重缺氧，可能會造成昏迷。但小魚在85%的氧飽和度下，除了膿腫引起的陣發性頭痛外，竟沒有其它不適感，可以自己吃飯、洗衣、洗澡等。

「這說明小魚的身體已經對缺氧的狀態非常『習慣』了」。瞭解這一情況之後，神經外科的嚴鋒副主任醫師判斷，「她可能有其它的疾病。」經過神經外科徐航哲主治醫師進一步詢問病史，小魚終於說出自己從小就患有心臟病，但是對心臟病的具體情況一概不知。

對此，醫生們進行了進一步的檢查。沒想到，小魚的檢查顯示，患有非常複雜的先天性心臟病。嚴鋒副主任醫師說「先天性心臟病會導致患者的血循環和正常人不同，而正是這個不同，導致她比正常人更容易感染細菌。」

因為小魚只有一個心室，她的一大部分血液直接在全身和心室間循環，沒有經肺過濾，使得全身組織中的細菌可以經血液循環到達全身各重要器官，包括腦。

那麼感染的源頭，究竟在哪裡呢？嚴鋒注意到，小魚的臉上有一顆「痘痘」特別顯眼。經過詢問，小魚說，這顆痘痘已經有很長時間了，非常頑固，自己偶爾去摳一下，但1個多月了一直沒好。

這樁懸案的「元兇」很可能就是這顆痘痘了！嚴鋒猜測，很可能是小魚在擠痘痘的時候，痘痘裡的細菌進入了血液，因為小魚自身的特殊狀況，細菌長驅直入，進入腦組織，繼而引發了腦膿腫。

經過充分的術前準備，陳景森和嚴鋒在顯微鏡下為小魚實施了開顱手術，將膿腫「連湯帶殼」一併徹底切除。經過一段時間的康復，小魚已經恢復了健康，目前已經順利出院了。

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