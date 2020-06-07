一招「紅粉知己」突破人妻道德防線！　科技大廠前人資長拐跑假髮老闆娘

圖、文／鏡週刊

曾任職股票上市公司國巨的一級主管、人資長葉義英，遭控與知名假髮公司女總經理外遇，2人不僅相約出遊，還在溫泉會館發生性行為。女方的老公5月初發現後，曾攔車把葉打了一頓。5月中旬，葉還傳了一張切結書給女方的老公，強調未來絕不主動往來。不料3天後，女方突然拋家棄子、離家出走、音訊全無。焦急的老公與小孩呼籲葉高抬貴手、別再糾纏，讓女方早點回歸家庭。

5月22日，知名假髮公司總經理A女，突然拋下老公及一對子女離家出走，電話不接，訊息不讀，婆家完全聯繫不上她。究竟什麼原因，讓她拋棄家庭與事業？A女的老公懷疑，日前剛從股票上市公司國巨離職的前人資長葉義英，拐跑他老婆，呼籲葉高抬貴手，2個孩子也希望媽媽早點回家。

葉義英 小檔案 年齡：56歲

經歷：國巨人資長

家庭：與妻育有2女，妻女目前旅居國外

學歷：中國天津南開大學管理碩士

訂製假髮 戀上女總座

現年56歲的葉義英，今年3月中旬才代表國巨接受媒體採訪，表示要在高雄擴大徵才1,600人，但外界有所不知的是，這位曾管控1萬多名員工的前人資長，在公開徵才的同時，也正私下「徵才」，與41歲的A女大談不倫戀。至於A女擔任總經理的假髮公司，在業界頗富盛名，她也常接受媒體採訪，講解假髮與髮片，包括周杰倫等大咖藝人，都曾選用A女公司的產品。

一位曾是全球科技大廠的人資長，一位是本土假髮公司的總經理，2人究竟如何認識，並發展出不倫戀？事件要從3年前說起。2017年4月5日，葉義英因為有假髮的需求，向A女的公司訂製假髮，他看見風姿綽約、個性活潑的A女，便以客戶諮詢為由，留下A女的聯繫方式，2人開始有了互動，也埋下不倫的種子。

A女的老公是假髮公司的小開，他不滿地說，葉義英明知A女已婚、有小孩，葉自己也已婚，但仍不斷追求他老婆，「我老婆剛開始只把他當長輩，我也知道這3年他們一直有聯繫，但我認為對方是客戶，不以為意，直到今年3、4月，老婆突然問我，有一個快60歲的男人想要追她，到底是什麼心態？我還開玩笑地回她說，是老色鬼的心態。」

簡訊癡纏 試探問界線

A女的老公出示老婆與葉義英的對話截圖表示，一開始A女很自制，也明白拒絕葉的追求，並希望他可以死了這條心。「但曾經擔任上市公司人資長的葉，深知人性，縱使遭拒絕，還是繼續試探性地詢問我老婆，可接受的界線是什麼？」A女的老公說，當下老婆只回答「沒有什麼界線，『可談天的朋友』『不踰越婚姻本質的朋友』，你的人是一位紳士，也很有風度，也謝謝你把我當朋友。」給了葉軟釘子。

但葉義英不肯罷手，仍死纏爛打，甚至希望A女可以試乘自己剛買的新車。對於葉的殷勤，A女堅守底線，還告訴對方「新車試乘要留給老婆、孩子或是心儀對象。我的身分其實不合適單獨跟異性朋友單獨出遊。」還反問葉「你不認同嗎？」

一般人碰到這種狀況，早就放棄，但葉義英先淡定表明認同，再提出「也可有紅粉知己」的訴求。從2人間的對話可以看出，葉除了與A女分享生活上的點點滴滴，也不時抱怨太太長期在國外，2人因時差無法常聊天，也沒共同話題，以此讓A女同情他的婚姻狀況。

熱烈追求 私下約出遊

俗話說烈女怕纏郎，早婚、專注事業的A女，終於被葉義英成熟、多金的形象迷惑，後來還是選擇偷偷與葉出遊。A女的老公指著一張張葉與老婆的親密合照表示「今年4月2日開始，葉先約我老婆喝咖啡，因她固定每週三休假，她休假時我也不在家，所以後來他們都約週三出遊。」這段時間，2人的足跡踏遍陽明山、烏來等風景區，還大剌剌地拍下許多親密合照，看來就像熱戀中的情侶。

值得一提的是，先發現這段不倫戀的並非A女的老公，而是他們的大女兒。由於A女與葉義英交往之後，行為反常、通話次數暴增，大女兒發現不對勁，5月初寫信提醒媽媽「我真的不知道妳最近到底在跟誰一直講電話？但我希望跟我想的不一樣，如果他不是該有的人，就別聯繫，我相信他不是客人這麼簡單，妳不會每天和客人講電話，也不會因為客人那麼開心。」希望勸媽媽回頭。

連小孩都感覺有異，身為枕邊人的老公當然也開始覺得奇怪。A女的老公告訴本刊，老婆突然與他分床睡，這是他們結婚20多年來從未發生過的事，5月6日他再也忍不住，逼問老婆，她才終於坦承與另一位男人有了感情。

對夫坦白 身心均出軌

雖然老婆堅稱沒有發生性行為，也不肯透露情郎的身分，但葉義英隔天竟打電話到家中，他這才明瞭老婆外遇的對象就是葉，當時老婆承諾不會再與葉往來，他聽了只是半信半疑。5月8日傍晚，他故意開車去等老婆下班，看到一輛車停在假髮公司附近，後來看到老婆上車，他立刻開車把對方攔下。

A女的老公認為，老婆在自家公司旁被葉義英「侵門踏戶」帶走，氣得他直接動手打葉。「老婆與員工一直擋，要我回家再講，現場十幾個路人在看，但是我實在忍不住！」可能因自知理虧，葉完全不敢還手，也沒有報警，更誇張的是，事後葉還主動跟A女說，要跟A女老公做朋友。A女的老公說「當時老婆曾大發脾氣地說，她不能交異性朋友嗎？」回到家，夫妻倆講沒幾句話，也大打出手。

直到A女的老公找岳父、岳母懇談，A女才坦承與葉義英有不倫戀。A女的老公告訴本刊「我老婆坦承在溫泉會館跟葉發生關係，她告訴我，她當時只穿薄紗，有親吻、有撫摸、下半身沒穿，後來自然而然做了那檔事，過程3到5分鐘。」

相約談判 情郎卻龜縮

聽完老婆的自白後，他立刻打電話痛罵葉義英「你應該要出來面對！你怎麼這麼不要臉？怎麼能上了我老婆，還說要跟我做朋友？簡直欺人太甚！」講完電話，他很生氣，深怕做出不理智的行為，所以後續全權交由老婆處理，他只要求老婆與葉斷乾淨，葉給個交代。3方原本約定5月19日談判，但葉並未到場。

由於葉義英不願意出面，A女的老公於是要求老婆打電話給葉義英，不料，葉竟然在電話那頭說「在這個時候，妳會覺得我真的很無情，好像妳不能理解，但對不起，妳知道我做這樣的決定有多痛苦？多難過？假設今天見面，我不知道妳老公會安排什麼人？如果妳老公準備了一桶硫酸，我這個人就毀了！」

A女聽到葉義英龜縮不敢出面，生氣地罵他「如果被潑硫酸，我也毀了啊！是玉石俱焚。」沒想到葉竟然回答「他不一定潑妳，但他是要潑我啊！妳不知道他現在這種狀態，他會做出什麼事情？」

聽到這裡，A女崩潰痛罵葉義英「這場戀情談起來，受苦受難的都是我，我應該？請問誰站在我的立場想過？我要面對我的孩子、夫家、娘家，現在3方面沒有一方是認同我的！」接著，A女繼續說「我是千古罪人，你擔當在哪裡？把這段感情放在哪裡？如果你真的愛我就碰面，我以人格保證你不會有事。」

雖然A女一再希望葉義英出面溝通，但葉依舊不為所動，還跳針地說「他的狀況妳不知道，他現場不動我，他後面怎麼動我，妳怎麼知道？妳無法保證！」葉義英一直要A女冷靜，並且再三詢問「妳老公要求見面的訴求到底是什麼？」A女激動地回答「我們欠他一個交代，你睡了人家的老婆，你不用交代嗎？我背叛了我的老公，我不用交代嗎？你在講什麼鬼話！」

聽完這些，葉義英反問A女「妳是認了嗎？妳承認了嗎？」語氣帶著驚恐，還要A女小聲一點，深怕她的老公聽到。事後，葉義英還傳訊息給A女，說她的老公情緒不穩，不適合碰面，更說自己不是美國隊長或鋼鐵人，沒有辦法救她。

老婆離家 老公憤提告

無論A女怎麼溝通，葉義英不見面就是不見面，最後只傳訊息說抱歉，把責任推給律師，說律師阻止他見面，接著又傳一張切結書，內容提到「在不知A女已婚的情形下與其交往。今既已知，茲向A女的老公承諾…絕不主動跟她往來。」

聽完葉義英與老婆的對話及看到葉的切結書後，A女的老公原本以為事件就此落幕，打算不再追究，沒想到老婆突然在3天後離家出走，從此音訊全無。A女的老公出示葉之前傳給他老婆的簡訊，內容是葉要買一間新北市新店區的房子，他懷疑葉是用房子引誘老婆離家，準備控告葉「和誘」罪，並對葉提出侵害配偶權的民事訴訟。

本刊調查，葉義英與妻育有2女，自詡虔誠的基督教徒，妻女長期定居國外，他自己專心投入工作，今年初，一躍成為台灣被動元件龍頭大廠的人資長，年薪上看千萬元。

雖說清官難斷家務事，但依現行法律，葉義英還是跨越了紅線，畢竟在婚姻的世界裡，破壞他人家庭仍不被允許。只是比起訴訟，A女的老公及小孩更擔心A女的人身安全，也希望A女能早點清醒，盡快回到家人身邊。

通姦除罪後的 法律規範 《刑法》通姦罪被大法官宣告違憲、走入歷史，但婚姻仍有法律保障。律師蔡政峯指出，通姦除罪並不代表外遇合法，一夫一妻制也沒廢除，配偶間仍有忠貞義務。《刑法》還有和誘罪，引誘有配偶的人脫離家庭，最高可判刑3年；此外，《民法》也有侵害配偶權的規定，而通姦除罪之後，侵害配偶權的賠償金可能會比過去還高。

國巨回應：葉義英5／15已離職

針對A女老公的指控，本刊致電國巨，希望找葉義英查證。國巨表示，不清楚葉的私生活，他3個月前才到公司上班，因為表現不如預期，已在今年5月15日試用期滿，不再續聘。

本刊另透過臉書詢問葉義英，但至截稿前均未獲回應。



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