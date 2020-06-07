辣媽試穿深V洋裝尷尬了！2寶「學老爸壞壞」...萬人笑讚爆：想當小孩

▲媽媽的高顏值讓眾網友歪樓。（圖／路比授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名二寶媽昨日到百貨公司購物，在試穿衣服時，兩個寶貝竟調皮地鑽進裙底，讓她哭笑不得，感嘆當媽不容易。逗趣的一幕引來熱烈回響，許多網友看到辣媽的高顏值，突然羨慕起小孩子，紛紛直呼「可惡想躲」、「一定是偷看爸爸學的」。

辣媽昨日在試衣間試穿一件深V碎花洋裝，而兩個寶貝也跟了進去；重點是，4歲哥哥和2歲妹妹竟一頭鑽進媽媽的裙底，玩得不亦樂乎，就這樣洋裝瞬間變成蓬蓬裙，眼看她被前後夾攻，不禁苦笑道，「媽媽覺得無奈，一直在下面干擾我。」

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▲不少母親認證，小孩真的很愛鑽裙底。（圖／路比授權引用）

她在「爆廢公社二館」發文直呼，「我只是想試個衣服......，我容易嗎？」結果不到1天時間，po文狂吸超過1.6萬人按讚，許多網友看到二寶媽的漂亮臉蛋，以及曼妙身材後，紛紛獻上讚美，「這媽媽也太正」、「太漂亮、身材太好了」、「等一下，現在的媽媽都那麼正的嗎」、「媽媽很美」。

同時，許多老司機也忍不住笑回，「我也想幫忙找回家的路」、「小鬼頭太爽了吧...讓叔叔來」、「媽~我是你失散多年的孩子啊」、「肯定跟爸爸學的」、「那麼小就懂玩」、「孩子都是有樣學樣，平常都玩什麼遊戲阿」、「尋找當年熟悉的道路」、「弟弟長大感覺是高手」、「兩個小的識貨」。