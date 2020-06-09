根本住海邊！一談戀愛…「管超級多」星座男Top4　獅子只排第2：不能穿太少

▲你也有一個「管很寬」的男友嗎？（示意圖／視覺中國）

文／亞提米斯

許多女人會很感嘆的是，為什麼有些男人談戀愛之後就是會差很多，在一起之前什麼都不太管，在一起之後卻變得什麼都要管，買東西也要管、吃東西也要管、穿衣服也要管，生活當中只要有一些不對的事就會變得很愛管東管西，雖然一開始會覺得這樣的管法還滿大男人的，但久了之後只會覺得，以下的這些男人還真的是很難搞呢！

第4名：處女男

請繼續往下閱讀...

處女座男生就是碎唸型的高手，大部份的女生覺得他們會管很多，但是處女座男生的管太多通常都是生活當中的小事或居家環境，而且會有很固定的拘泥性，簡單來說就是，處女男友可能只重視妳房間不能太亂，但是客廳很亂他們也沒有關係。

煩人的並不見得是他們管太多，而是處女座男生太會碎碎唸，這很容易讓妳心煩氣躁或是就發起大脾氣來，不過要搞定處女座男友並不是太難，抓準他們會管的那些環境或是事物就好，弄整齊乾淨了之後，處女男就自然不會再唸也不會再管。

第3名：金牛男

千萬不要帶妳的金牛男友去看《慾望城市》之類的電影，特別是他們本來就很保守的話，大概只會從頭到委嗤之以鼻，看完之後還會抱怨他們搞不太清楚，這群女人花那麼多錢做沒意義的事、買不必要的包和裝飾品有什麼用。

簡單來講就是，金牛男很會管錢，也很會管自己的女朋友怎麼花錢，他們不是吝嗇，只是在價值觀上面恐怕沒辦法接受太過「敗」金的女朋友，就算妳花的是妳自己賺的錢，金牛男還是會照管不誤，這種情況越是在有計劃結婚的前題下會越嚴重。

▲如果女友穿得太少，獅子男可是不允許的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：獅子男

獅子男很在意女朋友的交友狀況，他們是天生的大男人性格，簡單來說就是自己的女朋友不可以隨便被別的男人虧、也不能隨便引人犯罪，所以很多的獅子男會管自己的女朋友不可以穿得太少，穿多一點會比較好，這樣才安全。

很多女生覺得獅子男神經應該是很粗的，不過事實上獅子男是非常仔細的觀察（or守護？）自己親愛的女朋友，女朋友眼神亂飄看帥哥猛男，這可是會馬上被制止的，更不用說帶女朋友去夜店時會先三申五令，「妳只能乖乖跟著我！」

第1名：天蠍男

反正就是什麼都很喜歡管，他們是無所不管的類型，只要天蠍男看不順眼的地方，他們就會以非常鋒利的言語，從一開始微笑的唸一下或是酸一下他們覺得不太對的地方，之後會一直演變到用教官一樣的口氣警告妳，以後不可以這樣。

通常這是天蠍男不安全感的作祟所造成的，他們的直覺力很強，常常就是會覺得這樣不行、那樣不對，可是講不太出來到底哪邊不行或哪邊不太對，大事小事覺得不對的就會管妳，管到最後很多人覺得，要應付充滿控制慾的天蠍男還真累。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅



►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢