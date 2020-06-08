愛用貼圖敷衍！12星座男「變渣前兆」不愛你了...天蠍、雙子超氣人

▲處女座變渣時只會發貼圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

男生如果喜歡你，一定會讓你有感覺；反之，當他不再愛你了，也一樣有機可循。只是端看你選擇逃避，還是傻傻的相信對方說的謊話。現在陸媒《第一星座網》就來分享，十二星座男生變渣時的前兆吧！

牡羊座

當牡羊座很愛對方時，女朋友的訊息一定是秒讀、秒回，當他們很久才回覆一次時，就可能是對其他女生秒回了呢。

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金牛座

金牛男如果愛你，也會包容你的一切，但如果他態度突然轉變，開始嫌東嫌西的，就可能是變心的徵兆，這時不管怎麼做，只會更礙他們的眼。

雙子座

雙子男算是很明顯，以前對你說的承諾如果不再提了，或是撇開不談，女方腦中的警鈴就要大響了，這代表雙子開始為自己留後路了。

巨蟹座

巨蟹男可說是暖男代表，但當他們不再體貼、照顧人，甚至開始冷暴力的時候，就代表你不值得他們付出真心了，這也是他們不再愛你的徵兆之一。

▲天秤座變渣徵兆就是不讓你知道行蹤。（圖／Pixabay）

獅子座

獅子男平常算做事坦蕩，要看手機還是查臉書都沒問題，但某天如果他們變了，你想要碰他的手機，他們可能會大發雷霆，開始提倡隱私這件事情。

處女座

雖然發貼圖是有些人的習慣，但當你打三句，他只回一個貼圖時，就要當心了，這可能是他們敷衍你，或是把心思花在跟別的女生聊天的前兆。

天秤座

天秤男對女友的熱情不會減少，但如果他開始注重個人隱私，不願意公開自己的行蹤時，可能就是變渣的徵兆。

天蠍座

如果真是天蠍男的女人，他們恨不得昭告天下你是他們的唯一，想把你綁住。如果你們討論未來、甚至婚姻時，天蠍一副愛理不理或找其他理由避開時，可能就是變渣的徵兆。

▲射手座喜歡你的話，一定會讓好朋友跟你見面。（圖／翻攝unsplash）

射手座

射手男朋友很多，如果交女朋友一定會讓兄弟知道，如果你想要見他的朋友，而他面有難色拒絕你時，代表一定有鬼，背後有隱情，不要被騙了。

摩羯座

摩羯男遇到喜歡的人，會花時間跟對方聊天，很重視對方的情緒。當他變渣時，就可能跟你講話還一直滑手機，感覺心不在焉的，就可能是在跟小三聊天。

水瓶座

水瓶男如果跟你出去從來不發動態，沒有讓你出現在他的任何一篇貼文中時，就可能是渣男一枚，不讓正宮、或他放的其他線發現。

雙魚座

雙魚男如果接電話都不會馬上接起來，或是你跟他見面時有電話打來，他們跑到遠一點的地方接，都是可疑的跡象。這代表有些話不能在你面前說，需多加注意。