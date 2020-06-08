台灣知名網紅宣布「進軍SOD發片」　2版本曝光！AV達人鬆口：是真的

▲知名網紅吳夢夢。（圖／翻攝吳夢夢推特）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣知名網紅、AV演員吳夢夢日前在付費社群平台Onlyfans宣布，已和日本最大的成人影片集團SOD（Soft On Demand）達成共識，將推出2支成人影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版。AV達人一劍浣春秋今（8）日證實此一消息，也提醒粉絲要耐心等待，盼能在今年內順利發行。

自稱想成為「台灣第一女優」的吳夢夢，5日在社群平台表示和SOD開會談成合作計畫，將發行2支AV影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版，雖由台灣攝影團隊拍攝，不過導演會由日方擔任，「我開的條件是需要日本的AV監督我才要拍」。

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吳夢夢說，希望之後AV能順利在SOD發行，接下來1個月會努力閉關減肥，「不可以讓台灣丟臉，不可以讓日本人覺得台灣的女優不過如此！」她在推特曬出運動照片，表示這1個月特訓採取「間歇性斷食法」，中午12時至晚間8時吃肉、不吃糖，每週固定重訓5天、有氧3至4天，「一個台灣女優的生涯里程碑由我創造」！

▲吳夢夢正進行魔鬼特訓，想呈現台灣人專業的一面給日本人看！（圖／翻攝吳夢夢推特）

一劍浣春秋8日在個人官網證實此事，提到SOD會用「エモい女の子」（可愛的女孩子）的形式替這位台灣女優發片，粉絲可以用日幣1480元（約新台幣407元）購入60分鐘的拆分版，DVD版本則是一次把日本片商和台灣女優合作的完整內容打包回家。

根據他打聽到的消息，吳夢夢確實和SOD取得發片共識，只要品質OK、能通過日本方面審查，就可順利推出。不過一劍浣春秋提醒粉絲，目前新冠肺炎肆虐全球，台、日間尚未解除管制，再加上作品從拍攝、後製加送審，可能需要幾個月的時間來準備和執行，勢必得花些時間等待，「我真的非常期待，也希望作品能在今年發行。」