「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

▲「海水稻」研究團隊以人工的方式在試驗田插秧。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「海水稻」近日在青海省的柴達木盆地展開試種，經過平整的「戈壁灘」已經變成了整齊劃一的水田，並正式插上15公分的海水稻秧苗。值得注意的是，這也是海水稻首次在高寒、高海拔的青藏高原種植。

根據《新華社》報導，「海水稻」是「耐鹽鹼水稻」的俗稱，普遍生長在鹽鹼地，具有耐鹽鹼、抗澇、抗病蟲害、抗倒伏等特點。

報導提到，本次的試種地點為青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市的河西農場，海拔高達2800公尺，有部分種植地為「戈壁灘」。

青島海水稻研究發展中心鹽鹼地稻作改良技術處處長吳占勇說，這是海水稻首次在高寒地區試種植，他將充分發揮柴達木盆地種植海水稻的優勢，開展品種本土化培育，篩選和培育耐寒耐旱水稻品系，這對格爾木乃至青藏高原地區農業種植結構調整有關鍵作用。

青島海水稻研究發展中心培育工程師張國東表示，移栽的秧苗一般需要5至7天的適應階段，試插秧一方面是考驗秧苗對氣候的適應情況，另一方面是看秧苗的返苗、返青情況，「接下來，科研團隊將通過『人工+機械』的方式在新開墾的鹽鹼大田先試種100畝進行數據觀察，為後期大面積試種提供數據樣本。」

袁隆平海水稻科研團隊的工作人員還將在格爾木進行不同鹽鹼地改良的實驗和耐鹽鹼水稻品種的篩選。同時，他們將利用最新科技成果促進青海農業現代化轉型，打造「鹽鹼地改良+海水稻種植+數字化農業」的新模式。