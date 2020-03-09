青島「海水種稻」開工　中國雜交水稻之父：每一畝產300公斤

▲大陸近日在山東青島大規模推動海水鹽鹼地種植稻米。（圖／翻攝自青島新聞網）

記者陳政錄／綜合報導

為確保糧食穩定供應，在應對新冠肺炎的同時，中國在山東青島的「海水種稻」項目，於日前正式大規模開工。中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平表示，如果中國能發展1億畝鹽鹼地種植水稻，可增加總產300億公斤，有利於保障糧食安全，幫助地區實現脫貧。

據《光明日報》報導，由袁隆平所帶領的青島海水稻研發中心，於5日已經啟動萬畝耐鹽鹼超級雜交水稻示範種植項目，在青島市城陽區內，工人首先對5000畝鹽鹼地進行開墾整理，現場數百台農業機械同時作業。

▲山東省青島市海洋資源豐富。（圖／CFP）

該項目起於2012年，當時袁隆平開始帶領青島海水稻團隊，在山東從事耐鹽鹼水稻育種與栽培體系研究，並組建國家耐鹽鹼水稻品種區域性試驗聯合體，在廣東、浙江、江蘇、山東、河北、天津、遼寧等多個省市設置23個區試點，目前已有3個品種報審。

按照中國大陸對海水稻的推廣規劃，2020年，袁隆平等團隊計畫在青島、濰坊、東營等地示範推廣耐鹽鹼水稻一萬畝以上，在內蒙古杭錦旗、新疆等地示範推廣5000畝以上。如此一來，海水稻團隊今年在全國的示範種植面積，將達100萬畝。

▲該項目自2012年起，在青島鹽鹼地試種海水稻。（圖／翻攝自大眾網青島）

九天智慧農業集團有限公司董事長張國棟表示，海水稻研發是將耐鹽鹼水稻，以及鹽鹼地工程改良技術的互相結合，該技術以海水稻和智慧農業為核心，能有效對鹽鹼地、未利用地、閒置中低產田進行全面升級改造與利用。

據統計，中國大陸共有15億畝鹽鹼地，約有3億畝可改造為農田，袁隆平認為，如果中國能發展1億畝鹽鹼地種植水稻，畝產達300公斤，可增加總產300億公斤，有利於保障糧食安全，且鹽鹼地大多分佈於貧困地區，建設資金的投入可以有效地帶動精準扶貧。

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