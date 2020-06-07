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短裙黑絲空姐插秧挨轟作秀　青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

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▲青島航空空服員下田插秧遭轟作秀。（圖／翻攝民航資源網）

▲青島航空空服員下田插秧遭轟作秀。（圖／翻攝民航資源網）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東濰坊5日舉辦「中華拓荒人」插秧節活動，引起外界矚目的卻是一群在水稻田內的亮麗身影，這批身著短裙黑絲的空服員穿著膠鞋在田裡插秧，讓不少網友質疑是在作秀，引發熱議。對此，青島航空聲明表示，這並不是作秀，而是通過這種方式推廣海水稻，讓大家珍惜糧食。

▲青島航空空服員推廣「海水稻」。（圖／翻攝民航資源網）

▲青島航空空服員推廣「海水稻」。（圖／翻攝民航資源網）

《中國日報》報導，大陸山東濰坊5日舉辦「中華拓荒人」插秧節活動並舉行鹽鹼地稻作改良插秧儀式，旨在推廣實踐能增加糧食生產的「海水稻」栽種。活動結束後，網路上瘋傳一組青島航空的空姐空少身穿制服，在水田裡插秧的擺拍照片，引起網友討論。

▲青島航空澄清，空服員下田是為推廣海水稻，並呼籲大眾珍惜糧食。（圖／翻攝民航資源網）

▲青島航空澄清，空服員下田是為推廣海水稻，並呼籲大眾珍惜糧食。（圖／翻攝民航資源網）

從釋出的照片可以發現，空姐們穿著短裙黑絲制服，腳上則穿上過膝雨鞋，在田裡插秧的畫面相當違和，也因此被網友批評秀過頭。為避免員工及公司受到網友抨擊傷害，青島航空連忙跳出來澄清，「這是公益活動現場臨時設置的插秧體驗環節，大家穿水鞋在田邊體驗，目的是推廣海水稻，讓大家珍惜糧食。」

據悉，青島航空今年正式加入「中華拓荒人計劃」，成為航空領域在插秧節活動的首家戰略級別合作夥伴。青島航空藉由戰略合作認領10000畝鹽鹼地，也在當天的活動中，由空姐及空少的良好形象代言「海水稻」種植。

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