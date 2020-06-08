中市警破1975包逾13公斤毒咖啡包　民代發36000獎金加菜

▲立委莊競程（左）到第二分局，感謝警方查獲13公斤毒咖啡包。（圖／莊競程服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

暑假在即，台中市第二警分局為預防毒品流竄，日前查獲大量毒品，其中包含1975包共13公斤的毒咖啡包，成績斐然。立委莊競程等人8日前往頒發36000元獎金，感謝警方防制毒品流入市面，讓青少年免於受到毒害。

今天上午，立委莊競程與市議員曾朝榮前往第二分局，針對警方日前查獲大量毒品，包括13公斤共1975包毒咖啡包，頒發獎金。原本規劃頒發20000元，後再加碼到36000元，也幫辛苦員警加菜，二分局長蔡元戎、偵查隊長陳聖偉等人代表接受。

▲立委莊競程、市議員曾朝榮頒發獎金給第二分局，感謝辛勞。（圖／莊競程服務處提供）

第二分局長蔡元戎表示，分局配合警政署規劃「109年第1波掃蕩校園及少年毒品專案」，加強掃蕩學生及青少年間流行之混合式新興毒品咖啡包，共查獲販賣毒品藥頭13名，毒品超過13公斤。

蔡元戎說，青少年面對毒品一定要勇敢的拒絕，交友時務必慎選對象，家長也應多關心子女交友及生活狀況，以避免青少年誤入歧途，警方將會更強化各項查緝作為，徹底打擊毒品，以免除青少年染毒之危害。

▲第二分局查獲13公斤、共1975包毒咖啡。（圖／莊競程服務處提供）

立委莊競程致詞時表示，民眾為了吸毒鋌而走險，搶劫、強盜時有所聞，重大刑案每次都和毒品脫不了關係。尤其，毒品咖啡包在校園、夜店流行，毒害年輕人、學生。地檢署趁暑假前指揮警方即時查獲毒咖啡包，在暑假前有效防制毒品流入市場，他將要求警政署持續強化掃蕩，阻斷毒品進入校園，維護青少年身心健康。

市議員曾朝榮感謝二分局偵查隊用心，及時挽救吸毒學生。他指出，毒品影響孩子一生，除加強反毒宣導外，也要加強臨檢查察青少年易聚集場所，阻斷毒品供給鏈，防制毒品進入校園，讓毒品無所遁形。他認為，可以運用3D電影、遙控互動遊戲及演講啟發，引導學生做出正確的選擇，加深對毒品的認識，讓孩子們知道如何拒絕毒品，不讓悲劇再上演。

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