玉富伸展台大地時裝秀徵件活動開跑！獎金豐厚歡迎好手來比拼

▲名模界教母陳婉若。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處一年一度的時尚舞台 「2020玉富伸展台 大地時裝秀」，將於10月17日週 六在玉富自行車道東里鐵馬驛站魅力登場，今年以山脈旅遊為主題，專業服裝設計組及創意走秀組即日起開放報名，縱管處歡迎各界好手前來比拚。

▲國際知名時裝設計師沙布喇.安德烈。

縱管處長郭振陵表示，2019年以秋收豐穀為背景，將在地元素結合流行時尚，搭配特色服裝的專業及創意走秀，廣受好評，今年「2020 玉富伸展台 大地時裝秀」內容再升級，活動以交通部觀光局「2020年脊梁山脈旅遊年」政策概念為走秀參賽主題，活動當日由伊林專業模特兒穿著本次公開徵選出來專業團隊所設計的服裝，進行專業走秀，同時邀請名模界教母陳婉若、國際知名時裝設計師沙布喇.安德烈、享有「針織女王」 之稱設計師潘怡良擔任評審，總獎金高達新台幣15萬元。

除了專業設計組外，考量現代人養毛小孩當寵物之生活關係愈來愈密切，夜間創意走秀增加以「毛小孩創意走秀」為主題，邀請社區、部落青 年、機關團體或有意願參賽者與寵物共同報名參加。

▲「針織女王」 設計師潘怡良。

郭振陵說，參賽服裝須配合今年脊梁山脈旅遊年主題為發想，縱管處將提供創意走秀組材料費新台幣3,000元，活動當天也將評選出縱谷最強創意獎、最佳默契組合獎、 最佳舞台魅力獎、最佳視覺造型獎、最佳潛力新秀獎、最佳人氣偶像獎及現場造型獎等提供獎金做為鼓勵，總獎金也由去年的5萬元增加至新台幣8 萬元，名額有限，歡迎全國的朋友組隊報名共襄盛舉。

▲「2020玉富伸展台 大地時裝秀」10月17日在玉富自行車道東里鐵馬驛站魅力登場。

「2020玉富伸展台 大地時裝秀」專業服裝設計徵件報名從即日起至7月17日止，7月24日公布評選結果，8月24日第1套服裝收件截止、9 月28日4套服裝收件截止；毛小孩創意走秀報名從即日起至9月11日，10月17日舉行決賽暨頒獎典禮。

欲報名參加者，請於報名期限內，將報名資 料寄至yufurunwayshow@eelin.com.tw信箱，將以電子信函通知報名成功，或於報名期限內，以郵寄掛號送達至伊林娛樂（台北市中正區中華路 一段51號），以郵戳為憑。詳情請上花東縱谷國家風景區管理處官網查詢。

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