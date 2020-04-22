護海疆也顧環保！東沙島太平島海巡淨灘　2小時清出2噸垃圾

▲ 東沙島、太平島海巡官兵同步淨灘，2小時清出近2400公斤垃圾。（圖／海巡署東南沙分署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

2020年適逢「世界地球日」50週年，為呼應臺灣地球日主題「全面行動」，海巡署東南沙分署所屬東沙及南沙指揮部分別於東沙島及太平島結合海洋國家公園管理處、空軍及海軍等駐島單位共同舉辦淨灘、淨海活動，淨灘共計184人參與，總計清除一般垃圾約1450公斤、鐵類廢棄物約450公斤及塑膠瓶罐約480公斤，以實際行動向「藍色海洋」致敬！

▲ 2020年適逢「世界地球日」50週年，為呼應臺灣地球日主題「全面行動」。

東南沙分署表示，東沙島四面環海，不僅有「南海明珠」別稱，更是我國第1座海洋國家公園，環礁內生態如受到海漂垃圾污染，恐將危害海底珊瑚礁生態及海洋生物致死狀況，掀起生態浩劫；太平島亦是海龜復育的生態島，近年南海各國活動頻繁，海漂垃圾有增多跡象，海岸線不時可見塑膠瓶罐等人造廢棄物。

東南沙分署分署長李皓表示，期藉本次活動喚起國人保護海洋生態之意識，同時呼籲國際各國應重視海洋垃圾污染嚴重性，更貫徹海巡署五大核心任務中「海洋保育」之決心。如有發現捕殺保育類海洋動物及非法漁業行為，請撥打海巡署「118」服務專線，與海巡署共同為海洋生態環境盡一份心力。

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