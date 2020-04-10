「淨灘」應避繁殖季！水鳥蛋遭人為無意破壞…向海致敬不忘愛惜生命

▲如於繁殖期間淨灘活動十分容易招致民眾踐踏導致破裂或死亡。（圖／社團法人中華民國荒野保護協會提供，以下皆同）

記者簡仲豪／綜合報導

荒野保護協會與新北市政府再次共同呼籲，提醒民眾辦理淨灘活動應避開水鳥繁殖季，並減少各種沙灘上活動。欲辦理淨灘活動，建議可將地點轉移至岩岸地區或調整為淨溪及淨山，藉以降低水鳥在繁殖期間的人為干擾。

荒野自2005年開始宣導淨灘活動，並於隔年開始關注台北港北堤沙灘水鳥繁殖活動，看似不相干的兩種活動，背後動機都是在替後代子孫留下美好環境與生態資源。為此荒野與新北市政府共同聯手宣導「淨灘活動應避開於水鳥繁殖季」，多年來成效良好，根據調查數據顯示2014年至2019年間，於北堤沙灘繁殖之東方環頸鴴巢位穩定於165巢之間，最多擁有280巢的年度紀錄。

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▲繁殖期間因人為干擾而致使破裂的鳥蛋。

今年仍要提醒民眾，在每年4月至6月(北部)期間(南部3月至5月)的水鳥繁殖季節，不要在沙灘地區辦理「淨灘活動」，如有提出淨灘申請之單位，新北市政府也將「不予准許」並說明原因，期望藉由這樣長期的教育宣導與行為的規範，讓更多民眾了解守護環境之餘也要體貼與關注其他在地生物的需求。

水鳥育雛危機重重，據學者研究每年3-7月沙灘海域環境會有東方環頸鴴、小環頸鴴、高翹鴴、小燕鷗（保育類）、燕鴴（保育類）等水鳥進行繁殖或過境停歇。以八里挖仔尾的東方環頸鴴為例，親鳥會在沙灘上找尋適合的位置進行築巢配對，由於沙灘提供了寛廣的視野避免遭受天敵的捕食，因此通常會直接在沙地上直接下蛋育雛，也因夏日的沙灘沒有遮避物，親鳥為了確保蛋不被烈日烤熟，往往需要來回水邊用羽毛沾水幫蛋降溫，這時如有人類或流浪動物過於靠近時，親鳥會為了保護巢位或幼雛進行擬傷行為試圖引開入侵者，由此可見親鳥烈日下育雛期間的辛勞。

▲東方環頸鴴於繁殖期間會於各地沙灘下蛋。

繁殖期間在沙灘地區進行活動容易干擾水鳥育雛，使親鳥必須經常離巢，造成繁殖失敗。另外，由於巢位隱密度高、鳥蛋、幼雛亦具有良好的保護色，極可能在淨灘的同時直接慘遭人為無意的破壞(踏破)。東方環頸鴴調查志工已有多次目擊及紀錄顯示巢位慘遭任意奔馳的車輛壓毀、鳥蛋慘遭踐踏、甚至鳥蛋遺失短少的紀錄。

▲不再加以禁止四驅車於繁殖季進入沙攤區，會犧牲更多小生命。

事實上只要有適合水鳥繁殖的環境，即使是狹小的沙灘都會呼籲並非禁止沙灘活動，僅是提醒民眾夏季親水活動儘量去熱門的遊憩景點，如於沙地上聽見水鳥警戒的叫聲時請留心腳步，更不要為了貪圖方便或刺激將車輛駛入沙灘上或甩尾取樂，留給這些水鳥們一個安心繁衍的空間與機會。

東海大學與調查志工進行東方環頸鴴調查多年，發現臺灣每年北部4至6月(南部3至5月)有多種水鳥(如東方環頸鴴、小環頸鴴、小燕鷗、燕鴴)於沙灘育雛，在此荒野保護協會與新北市政府再次共同呼籲民眾，欲辦理淨灘活動時，請務必避開沙灘地形進行，避免造成干擾。