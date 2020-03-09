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墾丁萬里桐淨灘　海巡+民眾清出270公斤垃圾

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▲海巡署南部分署第六岸巡隊與「屏東縣海漂文化交流協會」於恆春半島萬里桐辦理淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署南部分署第六岸巡隊與「屏東縣海漂文化交流協會」於恆春半島萬里桐辦理淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為響應海洋淨塑活動，海巡署南部分署第六岸巡隊於8日下午3時配合「屏東縣海漂文化交流協會」於恆春半島萬里桐辦理淨灘活動，有50餘人參與，為這片美麗的海域及海岸盡一份心力。

▲海巡署南部分署第六岸巡隊與「屏東縣海漂文化交流協會」於恆春半島萬里桐辦理淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼萬里桐淨灘。

▲海巡署南部分署第六岸巡隊與「屏東縣海漂文化交流協會」於恆春半島萬里桐辦理淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春半島三面環海，擁有蔚藍的海域及美麗的海岸線，耀眼的陽光與優美沙灘深深吸引許多遊客前來旅遊，然遊客來訪後，往往也遺留大量垃圾，造成海洋汙染與各處沙灘髒亂。

為早日恢復海域及海岸原有乾淨風貌及提升旅遊環境品質，南部分署第六岸巡隊昨天行動支持「屏東縣海漂文化交流協會」在墾丁萬里桐辦理的淨灘活動，在海巡署同仁與民眾積極的投入下，共計清理約270公斤垃圾，執行成果豐碩，為這片海域及海岸帶來煥然一新的風貌。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時均積極參與海洋保育工作，以盡一份保護海洋的心力；呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，每個人應對海洋環境盡微薄之力，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋；另民眾如有任何需要救助之情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

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