白眼女神遇「報復性罷免」求警方協助　黃捷轟：很可惡！煽動仇恨

▲高雄市議員黃捷出面說明自己面臨罷免情況。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

罷韓通過，不過現在許多當時積極參與「罷韓」的民意代表，接下來也要面對「罷免」聲浪，而時代力量的高雄市議員黃捷可以說是被韓粉列為「頭號戰犯」，有人在網路宣稱已經啟動罷免二階，黃捷本人出面接受採訪表示：「若是真的有特定的政黨操作這個的仇恨時候，我當然會覺得是很可惡的事情，因為這絕對不是高雄市民期望，高雄市民希望接下來很希望可以回歸正常運作，然後平靜的生活，但有政黨卻要這樣惡意操作，甚至到處的煽動仇恨，我覺得高雄市民都不樂見。」

黃捷8日接受訪問時表示，她以為在罷韓過後，高雄市可以回歸平靜，但是現在卻有報復性的反撲力量產生，所以被當成箭靶，第一個要攻擊的對象，覺得很遺憾，「不應該到處點火，遍地烽火」，比起遍地烽火應該是需要高雄市願景，不應該是撕裂的開始。

▲▼罷韓重返美麗島,反恐大遊行,黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃捷痛批，韓國瑜就是最大的防疫破口。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

而也有記者詢問黃捷，是否認為是國民黨高雄市黨部主辦「罷捷」，她說：「不會加以臆測，若是真的由特定政黨操作這樣的仇恨的話，我當然會覺得是很可惡的事情，因為這絕對不是高雄市民期望，高雄市民希望接下來很希望可以回歸正常運作，然後平靜的生活，但有政黨卻要這樣惡意操作，甚至到處的繼續煽動仇恨，我覺得高雄市民都不樂見。」

至於要罷免自己，黃捷強調：「但希望不是一個惡意報復，沒有理由、沒有正當性的操作，這樣其實是對高雄市，甚至對全台灣民主制度，都不是個健康狀態。」而她也透露：「我也會加強自身安全，也有請警方來協助，我相信接下來的行動，以這樣很多網紅、意見領袖的操作與鼓吹，真的會造成非理性的後果。」

▲黃捷出面說明自己面臨罷免情況 。（圖／記者洪正達攝）