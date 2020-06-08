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11點手刀開搶！「DS4悠遊卡」今起連3天不限量開放預購　6大通路才買得到

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▲▼PS DS4造型悠遊卡即將開放預購。（圖／記者邱倢芯攝）

▲PS DS4造型悠遊卡於今日起限時天3開放不限量預購。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蕭筠／台北報導

遊戲迷瘋掉！悠遊卡公司今年2月推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，因限量300個直接被秒殺，本月3日再度開放預購同樣掀起搶購潮，更造成黃牛立即上架引發民怨。對此，悠遊卡公司於今（8）日上午11時起一連3天推出「限時不限量」DS4造型悠遊卡預購，並限定6大平台才買得到，還沒入手的民眾可要把握機會。

悠遊卡公司5日表示，由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作的DS4造型悠遊卡，引發大量搶購潮，為讓尚未入手的粉絲們不抱憾，於今日上午11時起至6月10日晚上11時59分止開放「限時不限量」預購，且將依照「預購總數」進行增產，只要在活動期間內預購成功者通通買得到。

此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」開放至4大超商「7-11」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」，以及「PC home」、「MoMo購物網」等6大指定通路預購，預計11月中起即可陸續取貨，不過需依照各通路取貨規範。

▲▼PS DS4造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲PS DS4造型悠遊卡，網友直呼比演唱會票還難買。（圖／記者邱倢芯攝）

PS4自2013年上市以來，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一，也擁有一票死忠粉絲，悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權推出DS4造型悠遊卡，在今年2月「PlayStation春遊趣」活動中首度曝光，由於作工精緻、仿真程度高，引發遊戲迷高度關注，但當時限量300個，一推出就秒殺。

相隔幾個月後，悠遊卡公司再於6月3日至6月9日在6大通路開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，共28000個，雖然有好幾天預購時間，但其實一上線就被秒殺，網購平台甚至出現當機的情況，沒搶到的網友們一片哀嚎「頁面根本轉不進去」、「演唱會都沒那麼難搶」，而網路上也出現黃牛用高於市價10倍、20倍的價格販賣，悠遊卡公司為了反制炒作，於是再推出這次第三波的不限量預購。

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